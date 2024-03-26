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Yerel Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu
Yerel

Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

Yeniakit Publisher
2024-03-26 15:03:00 -
Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

Çorum’un Alaca ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan kurtuldu.

Kaza, ilçeye bağlı Külah köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa’dan Yozgat’ın Aydikcik ilçesine gitmek için seyir halinde olan Musa Y. yönetimindeki 16 F 3589 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak tarlaya yuvarlandı.

Kazada otomomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu.

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