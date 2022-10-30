  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şentop ve Bahçeli Togg'a bindi

Boğaziçi Film Festivali’ndeki skandala sert tepki: ‘Irak'taki gibi bizde de kimyasal silah var, gel bu ülkeyi işgal et’ diyor, Amerika'ya selam çakıyor

Norveç ile Rusya arasında casusluk iddiası: Brezilyalı değil, Rus! Kesinlikle biliyoruz

Togg ile 60 yıllık hayal gerçek oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg'un fiyatına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti! İstifa etti

Rusya dünyayı sarsacak kararı duyuruyu yaptı: Askıya aldık

'Togg' açıklaması: Bu süreci gerçekten yakaladık

TOGG'un açılış törenine katılan Fatih Erbakan'dan önemli açıklama: Bu nedenle burada bulunuyoruz

Banttan inen ilk TOGG Erdoğan'ın olacak! İkinci araç için çok ısrar eden biri var

Sarıgül'den "TOGG" değerlendirmesi ‘Heyecanlandım’
Yerel Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Yerel

Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kocaeli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kaza neticesinde otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 02:17:00 -
Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kaza, Başiskele ilçesi Mahmutpaşa Mahallesi D-130 Karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 JCR 76 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan otomobil yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Kazanın şiddetiyle otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan 2 yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23