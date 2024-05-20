  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Takla atan otomobilde sıkışan 2 kişi kurtarıldı
Yerel

Takla atan otomobilde sıkışan 2 kişi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2024-05-20 09:14:00 -
Takla atan otomobilde sıkışan 2 kişi kurtarıldı

Erzincan’da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan 2 kişi AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Kaza, Erzincan - Erzurum kara yolu Ekşisu Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sivas istikametinden Erzurum yönüne süratle seyir halindeki Mehmet Sarıçiçek idaresindeki 06 DH 3985 plakalı Opel marka otomobil, Ekşisu kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarpmamak için sürücünün ani fren yapmasıyla kontrolden çıkarak takla attı.

Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki Bünyamin Eren olay yerinde sevk edilen AFAD ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralı 2 kişi ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Türkiye’nin İsrail ile Toryum savaşı! İsrail’e maalesef böyle yenildik! Uçak kazasında 57 yolcu ölmüştü altından yine Fetö yine İsrail çıktı
Türkiye’nin İsrail ile Toryum savaşı! İsrail’e maalesef böyle yenildik! Uçak kazasında 57 yolcu ölmüştü altından yine Fetö yine İsrail çıktı

Gündem

Türkiye’nin İsrail ile Toryum savaşı! İsrail’e maalesef böyle yenildik! Uçak kazasında 57 yolcu ölmüştü altından yine Fetö yine İsrail çıktı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Reisi'ye suikast mi düzenlendi? Helikopter kazasından önceki son sözleri dikkat çekti
Reisi'ye suikast mi düzenlendi? Helikopter kazasından önceki son sözleri dikkat çekti

Gündem

Reisi'ye suikast mi düzenlendi? Helikopter kazasından önceki son sözleri dikkat çekti

Reisi ve Dışişleri Bakanı kazada hayatını kaybetmişti Bu fotoğraf gerçek mi? Sosyal medyada dolaşan bir görüntü akılları karıştırdı.
Reisi ve Dışişleri Bakanı kazada hayatını kaybetmişti Bu fotoğraf gerçek mi? Sosyal medyada dolaşan bir görüntü akılları karıştırdı.

Sosyal Medya

Reisi ve Dışişleri Bakanı kazada hayatını kaybetmişti Bu fotoğraf gerçek mi? Sosyal medyada dolaşan bir görüntü akılları karıştırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23