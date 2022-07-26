  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Takla atan otomobilde 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Gündem

Takla atan otomobilde 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Eskişehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 4 kişiden 2’si hayatını kaybederken diğer 2’si yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-26 07:12:00 -
Takla atan otomobilde 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde Eskişehir-Kütahya karayolu Dutluca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil T. idaresindeki 16 BCG 69 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak takla attı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, Bölge Trafik ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yapan otomobilin sürücüsü Halil T. ve ön koltukta yolcu olan Zuhal T. yaralanırken, arka koltukta yolcu olan Ruhan Ataman ve Fatma Türkan Ataman'ın hayatlarını kaybettiği tespit edildi.

Kazadan yaralı olarak kurtulan otomobil sürücü Halil T. ve Zuhal T., 112 Acil Sağlık ekiplerince tedavi edilmek üzere Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hastanede tedavisi devam ederken olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23