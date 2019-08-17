Takla atan otomobil ters döndü: 5 yaralı Kırıkkale’de otomobilin takla atarak ters döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.

Kırıkkale’de otomobilin takla atarak ters döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 33. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ramazanoğlu idaresindeki 34 BJU 393 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. Olay yerine 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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