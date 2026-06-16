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Yerel Takla atan otomobil sürücüsü için esnaf seferber oldu
Yerel

Takla atan otomobil sürücüsü için esnaf seferber oldu

Yeniakit Publisher
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Takla atan otomobil sürücüsü için esnaf seferber oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp takla atarak ters döndü. Kazada yaralanan sürücü, çevredeki esnafın yardımıyla araçtan çıkarılırken, feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde korkutan bir kaza meydana geldi. Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kavşağı’nda seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yasin E. yönetimindeki 16 PU 747 plakalı otomobil, refüje çarptıktan sonra savruldu. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç ters dönerek durabildi.

Kaza, geç saatlerde Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kavşağı'nda meydana geldi. Yasin E. (21) yönetimindeki 16 PU 747 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak ters döndü.

Kazayı gören yol kenarında faaliyet gösteren köfte işletmesinin sahibi ve çalışanları, sürücünün yardımına koştu. Ters dönen araçtan çıkarılan yaralı sürücü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin refüje çarptıktan sonra takla atarak ters döndüğü anlar yer aldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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