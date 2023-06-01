Takla atan otomobil hurdaya döndü

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Ankara D200 Karayolu'nun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.N. idaresindeki 61 ADP 363 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü S.N. (37) ile yolculardan C.B. (42), Ş.B. (27) ve M.K.B. (1) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.