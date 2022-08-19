  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Takla atan araçtan burnu dahi kanamadan kurtuldu
Yerel

Takla atan araçtan burnu dahi kanamadan kurtuldu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 14:08:00 -
Takla atan araçtan burnu dahi kanamadan kurtuldu

Kaza, Bismil ilçesine bağlı Ağıllı (Birike) Mahallesinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Bismil yönünden Savur istikametine doğru seyir halinde olan hafif ticari araç sürücüsü, direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.

Takla atan ve ardından şarampole yuvarlanan araçta bulunan sürücünün kazayı burnu dahi kanamadan atlatırken emniyet kemerinin takılı olduğu dikkat çekti. (İLKHA)

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23