Takla atan araçtan burnu dahi kanamadan kurtuldu
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Kaza, Bismil ilçesine bağlı Ağıllı (Birike) Mahallesinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Bismil yönünden Savur istikametine doğru seyir halinde olan hafif ticari araç sürücüsü, direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.
Takla atan ve ardından şarampole yuvarlanan araçta bulunan sürücünün kazayı burnu dahi kanamadan atlatırken emniyet kemerinin takılı olduğu dikkat çekti. (İLKHA)