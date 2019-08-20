0553 313 94 23

Takla atan araç şarampole devrildi: 4 yaralı

Sivas’ta yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda takla atan aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

20 Ağustos 2019 Salı 14:56
Takla atan araç şarampole devrildi: 4 yaralı

Sivas’ta yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda takla atan aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza Sivas- Ankara karayolu Sıçak Çermik mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden K.K yönetiminde ki 54 ABN 443 plakalı otomobil yağmurun etkisi ile kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Birkaç takla atan otomobil şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü K.K.ile M.K, Y.E.K, ve H.K yaralandı. Yaralılar ambulansla kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 14:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konak’ta ilaçlar çöpe değil, imhaya gidecek
    1. Konak’ta ilaçlar çöpe değil, imhaya..
    2. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    3. Kahramanmaraş'ta trafik kazası
    4. TİKA gönüllüleri Filipinler'de
    5. Merkezefendililer ‘Kocatepe’ye Büyük..
    6. Takla atan araç şarampole devrildi: 4..
    7. Utançtan yüzlerini gizlediler! Pes..
    8. Erdoğan talimatı verdi! Eminönü esnafı..
    9. Sezai Temelli’den kışkırtıcı..
    10. Futsal A Milli Takımı Yalova’da kampa..
    11. Muş Belediyesinden ilaçlama çalışması
    12. Çağın kabus gibi hastalığı: Panik atak
    13. Hazine 2,9 milyar lira borçlandı
    14. İhracat odaklı inovasyon ekosistemi..
    15. Bindiği taksinin şoförüne bıçak çekti,..
    16. Çay ocağına uyuşturucu baskını
    17. Fenerbahçe Kulübünden yaralanan..
    18. İzmir’deki oda, borsa ve birliklerden..
    19. İdlib'de 26 Nisan'dan bu yana 843..
    20. Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım..
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz