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Yerel Takla atan araç kağıt gibi ezildi
Yerel

Takla atan araç kağıt gibi ezildi

Sinop’ta kaza yapan araç kağıt gibi ezildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 07:02:00 -
Takla atan araç kağıt gibi ezildi

Edinilen bilgiye göre kaza, 22.45 saatlerinde meydana geldi. 57 AJ 880 plakalı araç sürücüsü S.D., Kabalı kavşağı mevkiinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybolan araç takla atarak yolun sağ tarafında otobüs durağına çarparak durabildi. Kaza sonrası yaralı sürücü 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Meydana gelen kazanın tam olarak nasıl olduğu öğrenilemezken olay yerinde Sinop Belediyesi İtfaiyesi, jandarma ekipleri ve trafik ekipleri bir süre delil topladı.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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