Takıyyeci CHP!

Hakkı Bilir İstanbul

Daha düne kadar tesettür karşıtlığında çığır açan ve fırsatını buldukları ilk anda 18 yıldır içlerinde sakladıkları kinleri üzerimize boca edece olan CHP, bugün yanlarından ayırmadıkları birkaç başörtülü figür üzerinden mütedeyyin cenaha yönelik algı operasyonu yürütüyor. Başkan Erdoğan’ın başörtüsü yasağını sona erdirme çabalarını sürekli olarak sabote eden CHP, bugün gelinen noktada başörtülüler üzerinde siyaset yapıyor. CHP’nin takIyye çabalarına rağmen içlerindeki derin başörtüsü ve mukaddesat düşmanlığı her fırsatta açığa çıkıyor.

Gerçek yüzünü gizliyor

28 Şubat zulmünün en büyük savunucularından olan ve bugün dahi o kara günlerin savunuculuğunu yapmaya çekinmeyen CHP şimdi de başörtüsü üzerinden çok sinsi bir senaryoyu sahneliyor. Yanlarına aldıkları başörtülü karakter üzerinden, muhafazakar kesimi etkilemek isteyen CHP, gücü eline geçirdiği ilk anda Müslümanların üzerine karabasan gibi çökmek için fırsat kolluyor. CHP’nin bugünki başörtüsü istismarı ise akıllara tesettür düşmanlığı üzerinden yüce Türk milletine yaptıkları saldırıları getirdi. Başkan Erdoğan, 2008 yılında üniversitelerde başörtüsü yasağını bitiren 5735 sayılı kanunun meclisten geçirmişti.

Kılıçdaroğlu dâvâ açmıştı

Dönemin CHP Grup Başkan Vekili olan Kemal Kılıçdaroğlu ise Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açmıştı. ‘Ben üniversitede başörtümle okumak istiyorum” diyen bir genç kıza Kılıçdaroğlu tarafından, “Devletin kuralları var bunlara uymak zorundayız. Yoksa anarşi olur” cevabı zerrece utanmadan verilmişti. CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da başörtüsüne yönelik skandal sözler sarf etmişti. Kaftancıoğlu, “Yuppie! Türbanlı rektörümüz olmuş, uzaya füze göndeririz çok yakında. Ve ya atom çekirdeğini parçalarız.” paylaşımını yapmıştı. Başörtüsü sorunun kökten çözmek adına, TBMM’de “Kamuda ve Meclis’te türban ile birlikte dini simgelere izin verilmesi” önerisine itiraz eden CHP, AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarını gerekçe göstererek “Kamuda dini simge olmaz” retoriğini diline dolamıştı. 12 Eylül 2012’deki referandum öncesi, CHP tarafından hazırlanan afişlerde, ‘tesettür’ rahibe kıyafetine benzetildi. Gelen tepkiler üzerine apar topar kaldırılmıştı.

Fahişe bile demişlerdi

CHP’nin Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke de 2016’da, polis ve askeriyede başörtüsünün serbest olmasını ‘laikliğe ve anayasaya aykırı’ olarak nitelemişti. CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ise, ‘Türbanlı bir hakim olmaz, türbanlı bir polis olmaz, türbanlı bir subay da olmaz” açıklamasını yaptı. CHP İstanbul Milletvekili Canan Arıtman da, “Örtünme Sümerlere, Asurlara kadar dayanıyor. Sümerlerde fahişeler örtünmüş” gibi skandal sözler sarf etmişti.