Takımların Süper Lig kariyerleri - Ligin 61 yıllık geçmişinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray dışında tüm sezonlarda yer alan takım yok- 22 şampiyonluğu bulunan Galatasaray'ın en kötü derecesi 11'incilik- 19 kez mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, en kötü derecesini 10. olarak aldı- 15 kez ipi göğüsleyen Beşiktaş, ligi 2 kez 11. sırada tamamladı- 6 kez şampiyon olan Trabzonspor, en kötü derecesini 14. olarak yaşadı



İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN EROĞUL - Süper Lig'de 2019-2020 sezonu için geriye sayım sürerken, 61 yıllık geçmişi bulunan organizasyona Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş damga vurdu. 1959 yılında başlayan ligde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş tüm sezonlarda yer alan 3 takım olarak dikkati çekiyor. Ligde bu sezon yer alacak 18 takımın, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig kariyerleri şöyle:

- Galatasaray

Kuruluş yılı: 1905

Renkleri: Sarı-kırmızı Kulüp başkanı: Mustafa Cengiz Teknik direktör: Fatih Terim Stadı: Türk Telekom (52 bin 223) Sezon: 62. sezonu En iyi derecesi: Şampiyon (22 kez) En kötü derecesi: 11. En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Altınordu ve MKE Ankaragücü) En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe) En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor)

- Fenerbahçe





Kuruluş yılı: 1907 Renkleri: Sarı-lacivert Kulüp başkanı: Ali Koç Teknik direktör: Ersun Yanal Stadı: Ülker (47 bin 834) Sezon: 62. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez) En kötü derecesi: 10. En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Samsunspor ve Kayserispor), 7-0 (Denizlispor-2 kez, Şekerspor, Kayserispor, Hacettepe, Kardemir Karabükspor) En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Aydınspor), 5-0 (Galatasaray) En gollü maçı: 8-4 (Gaziantepspor)

- Beşiktaş

Kuruluş yılı: 1903 Renkleri: Siyah-beyaz Kulüp başkanı: Fikret Orman

Teknik direktör: Abdullah Avcı Stadı: Vodafone Park (41 bin 188)

Sezon: 62. sezonu En iyi derecesi: Şampiyon (15 kez)

En kötü derecesi: 11. (2 kez)

En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 (Adana Demirspor) En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Bursaspor) En gollü maçı: 8-2 (Altay), 10-0 (Adana Demirspor), 7-3 (Göztepe), 7-2 (Çaykur Rizespor) Not: Beşiktaş Kulübünün, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle siyah-beyazlıların şampiyonluk sayısı 15 olarak tescillendi.





- MKE Ankaragücü

Kuruluş: 1910 Renkleri: Sarı-lacivert Kulüp başkan: Mehmet Yiğiner Teknik direktör: Aykan Atik Stadı: Eryaman (22 bin) Sezon: 51. sezonu En iyi derecesi: 4. (4 kez) En kötü derecesi: 4 kez küme düştü. En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Konyaspor) En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (Galatasaray ve Bursaspor) En gollü maçı: 7-2 (Gençlerbirliği), 6-3 (Kayserispor), 8-1 (Antalyaspor), 2-7 (Sakaryaspor)

- Gençlerbirliği

Kuruluş yılı: 1923

Renkleri: Kırmızı-siyah

Kulüp başkanı: Murat Cavcav Teknik direktör: Mustafa Kaplan Stadı: Eryaman (22 bin)

Sezon: 47. sezonu

En iyi derecesi: 3. (2 kez)

En kötü derecesi: 3 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Şekerhilal), 7-0 (Adana Demirspor) En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Trabzonspor ve Galatasaray) En gollü maçı: 4-5 (Trabzonspor, Malatyaspor), 3-6 (Samsunspor), 2-7 (MKE Ankaragücü), 6-3 (Antalyaspor), 7-2 (Adanaspor, Samsunspor)





- Trabzonspor

Kuruluş yılı: 1967 Renkleri: Bordo-mavi Kulüp başkanı: Ahmet Ağaoğlu Teknik direktör: Ünal Karaman Stadı: Medical Park (40 bin 782) Sezon: 46. sezonu En iyi derecesi: Şampiyon (6 kez) En kötü derecesi: 14. En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Adana Demirspor, Kasımpaşa) En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Antalyaspor) En gollü maçı: 6-5 (Kayserispor)



- Göztepe

Kuruluş yılı: 1925 Renkleri: Sarı-kırmızı Kulüp başkanı: Mehmet Sepil Teknik direktör: Tamer Tuna Stadı: Bornova Aziz Kocaoğlu (9 bin 138) Sezon: 28. sezonu En iyi derecesi: 3. En kötü derecesi: 5 kez küme düştü En farklı skorlu galibiyeti: 9-1 Feriköy En farklı skorlu yenilgisi: 7-1 (Fenerbahçe), 6-0 (Beşiktaş) En gollü maçı: 9-1 (Feriköy), 3-7 (Beşiktaş)

- Antalyaspor

Kuruluş yılı: 1966 Renkleri: Kırmızı-beyaz Kulüp başkanı: Ali Şafak Öztürk Teknik direktör: Bülent Korkmaz Stadı: Antalya (32 bin 537) Sezon: 24. sezonu En iyi derecesi: 5. En kötü derecesi: 5 kez küme düştü En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Trabzonspor) En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Beşiktaş) En gollü maçı: 3-7 (Eskişehirspor)

- İstikbal Mobilya Kayserispor

Kuruluş yılı: 1966 Renkleri: Sarı-kırmızı Kulüp başkanı: Erol Bedir Teknik direktör: Hikmet Karaman Stadı: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has (32 bin 864) Sezon: 24. sezonu En iyi derecesi: 5. (4 kez) En kötü derecesi: 6 kez küme düştü En farklı skorlu galibiyeti: 7-2 (Manisaspor), 5-0 (Sivasspor) En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 ve 7-0 (Fenerbahçe) En gollü maçı: 1-8 (Fenerbahçe), 6-3 (Samsunspor), 7-2 (Manisaspor)

- Yukatel Denizlispor

Kuruluş yılı: 1966

Renkleri: Yeşil-siyah Kulüp başkanı: Ali Çetin Teknik direktör: Yücel İldiz

Stadı: Denizli Atatürk (18 bin 749) Sezon: 20. sezonu En iyi derecesi: 5.

En kötü derecesi: 3 kez küme düştü En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Yozgatspor), 6-1 (Sakaryaspor) En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (2 kez Fenerbahçe)

En gollü maçı: 2-6 (MKE Ankaragücü, Samsunspor, Fenerbahçe)

- Çaykur Rizespor

Kuruluş yılı: 1953 Renkleri: Mavi-yeşil Kulüp başkanı: Hasan Kartal Teknik direktör: İsmail Kartal Stadı: Çaykur Didi (15 bin 332) Sezon: 19. sezonu En iyi derecesi: 5. En kötü derecesi: 5 kez küme düştü En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Bursaspor) En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe, Trabzonspor) En gollü maçı: 4-7 (Malatyaspor), 2-7 (Beşiktaş)

- Konyaspor

Kuruluş yılı: 1981 Renkleri: Yeşil-beyaz Kulüp başkanı: Hilmi Kulluk Teknik direktör: Aykut Kocaman Stadı: Konya Büyükşehir Belediye (42 bin) Sezon: 19. sezonu En iyi derecesi: 3. En kötü derecesi: 3 kez küme düştü En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Adana Demirspor) En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (MKE Ankaragücü) En gollü maçı: 8-0 (Adana Demirspor), 0-8 (MKE Ankaragücü), 5-3 (Akçaabat Sebatspor)

- Kasımpaşa

Kuruluş yılı: 1921 Renkleri: Lacivert-beyaz Kulüp başkanı: Turgay Ciner Teknik direktör: Kemal Özdeş Stadı: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan (13 bin 836) Sezon: 16. sezonu En iyi derecesi: 6. (2 kez) En kötü derecesi: 3 kez küme düştü En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Mersin İdmanyurdu) En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Trabzonspor) En gollü maçı: 2-6 (Karşıyaka, Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu), 6-2 (Sivasspor), 3-5 (Balıkesirspor), 5-3 (Bursaspor)

- Demir Grup Sivasspor

Kuruluş yılı: 1967 Renkleri: Kırmızı-beyaz Kulüp başkanı: Mecnun Otyakmaz Teknik direktör: Rıza Çalımbay Stadı: Yeni 4 Eylül (27 bin 532) Sezon: 14. sezonu En iyi derecesi: 2. En kötü derecesi: 1 kez küme düştü En farklı skorlu galibiyeti: 5-1 (Kardemir Karabükspor ve Mersin İdmanyurdu), 4-0 (Kasımpaşa-2 kez, Bucaspor, Bursaspor, MKE Ankaragücü) En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Trabzonspor), 5-0 (Kayserispor, Konyaspor) En gollü maçı: 3-5 (Galatasaray), 2-6 (Kayserispor ve Kasımpaşa), 4-4 (Yeni Malatyaspor)

- Medipol Başakşehir (Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Kuruluş yılı: 1990 / 2014 Renkleri: Turuncu-lacivert Kulüp başkanı: Göksel Gümüşdağ Teknik direktör: Okan Buruk Stadı: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim (17 bin 156) Sezon: 12. sezonu En iyi derecesi: 2. En kötü derecesi: 1 kez küme düştü En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Konyaspor, Kocaelispor, Alanyaspor, Kayserispor, Kardemir Karabükspor) En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Bursaspor) En gollü maçı: 1-6 (Eskişehirspor ve Trabzonspor), 3-4 (Trabzonspor)

- Alanyaspor

Kuruluş yılı: 1948 Renkleri: Turuncu-yeşil Kulüp başkanı: Hasan Çavuşoğlu Teknik direktör: Erol Bulut Stadı: Bahçeşehir Okulları (10 bin 128) Sezon: 4. sezonu En iyi derecesi: 9. En kötü derecesi: 12. (2 kez) En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Kayserispor) En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Galatasaray) En gollü maçı: 4-3 (Gaziantepspor-Trabzonspor)

- Yeni Malatyaspor

Kuruluş yılı: 1986 Renkleri: Sarı-siyah Kulüp başkanı: Adil Gevrek Teknik direktör: Sergen Yalçın Stadı: Yeni Malatya (25 bin 745) Sezon: 3. sezonu En iyi derecesi: 5. En kötü derecesi: 10. En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Trabzonspor) En farklı skorlu yenilgisi: 4-1 (Trabzonspor), 3-0 (Kasımpaşa, Çaykur Rizespor, Antalyaspor) En gollü maçı: 4-4 (Sivasspor)

- Gazişehir Gaziantep

Kuruluş yılı: 1988 Renkleri: Beyaz-kırmızı-siyah Kulüp başkanı: Adil Sani Konukoğlu Teknik direktör: Marius Sumudica Stadı: Kalyon (33 bin 502) Sezon: Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek

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