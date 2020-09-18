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Spor Takımlarımızın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri netleşti
Spor

Takımlarımızın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri netleşti

Temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un Avrupa Ligi'nde 3'üncü ön eleme turundaki rakipleri netleşti.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 01:25:00 -
Takımlarımızın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri netleşti

Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Neftçi PFK'yı yenerek bir üst tura geçmişti. Galatasaray, Hırvatistan'ın Hajduk Split takımıyla karşı karşıya gelecek. Aytemiz Alanyaspor Avrupa serüvenine çıktığı 3'üncü ön eleme maçında Norveç'in Rosenborg ekibiyle karşılaşacak.

Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Portekiz ekiplerinden Rio Ave oldu.

Tarih ve stad netleşti

24 Eylül Perşembe

Galatasaray - Hajduk Split İstanbul Türk Telekom Stadyumu

Beşiktaş - Rio Ave İstanbul Vodafone Park

Aytemiz Alanyaspor - Rosenborg maçının tarihi netleşmedi.

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