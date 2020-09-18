Takımlarımızın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri netleşti
Temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un Avrupa Ligi'nde 3'üncü ön eleme turundaki rakipleri netleşti.
Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Neftçi PFK'yı yenerek bir üst tura geçmişti. Galatasaray, Hırvatistan'ın Hajduk Split takımıyla karşı karşıya gelecek. Aytemiz Alanyaspor Avrupa serüvenine çıktığı 3'üncü ön eleme maçında Norveç'in Rosenborg ekibiyle karşılaşacak.
Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Portekiz ekiplerinden Rio Ave oldu.
Tarih ve stad netleşti
24 Eylül Perşembe
Galatasaray - Hajduk Split İstanbul Türk Telekom Stadyumu
Beşiktaş - Rio Ave İstanbul Vodafone Park
Aytemiz Alanyaspor - Rosenborg maçının tarihi netleşmedi.