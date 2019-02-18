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"Takımımız Kadıköy'de iki puan bırakmak zorunda kaldı"

- Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk: "Skrtel'in pozisyonunun gereği yapılmadı. Rakibimiz maçı 11 kişiyle tamamladı. Ne yazık ki oyun kuralları farklı yorumlandı ve herkesin gözü önünde yaşananlar nedeniyle takımımız Kadıköy'de iki puan bırakmak zorunda kaldı. Bu anlamda galibiyeti kaçırdığımız için gerçekten üzgünüz"- "Jahovic’e gösterilen kırmızı kartla ilgili spor kamuoyunun vicdanını tamir edecek bir kararın çıkmasını, bütün iyi niyetimizle bekliyoruz"

18 Şubat 2019 Pazartesi 14:05
"Takımımız Kadıköy'de iki puan bırakmak zorunda kaldı"


KONYA (AA) - Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, "Skrtel'in pozisyonunun gereği yapılmadı. Rakibimiz maçı 11 kişiyle tamamladı. Ne yazık ki oyun kuralları farklı yorumlandı ve herkesin gözü önünde yaşananlar nedeniyle takımımız Kadıköy'de iki puan bırakmak zorunda kaldı. Bu anlamda galibiyeti kaçırdığımız için gerçekten üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Hilmi Kulluk, yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşmadaki hakem kararlarının kamuoyunda çok konuşulduğunu anımsattı.

Maçta, sarı-lacivertli oyuncu Martin Skrtel'in futbolcuları Zuta'ya müdahalesinin kasıtlı olduğunu savunan Kulluk, "Bu müdahalenin kırmızı yerine sarı kartla geçiştirilmesi, taraflı tarafsız herkesi isyan ettirdi. Dünyanın neresinde olursanız olun bu hareketin karşılığının kırmızı kart olduğu ve VAR hakemlerinin neden bu pozisyon için müsabakanın baş hakemini uyarmadığı en çok eleştirilen konuların başında yer aldı." değerlendirmesinde bulundu.


- "Galibiyeti kaçırdığımız için gerçekten üzgünüz"


Kulluk, maçın sonucunu etkileyen hataların yapıldığını öne sürerek, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki bu hatalar başta camiamız olmak üzere bütün spor kamuoyunun vicdanını yaraladı. Hafta sonu Fenerbahçe ile oynadığımız maçla ilgili yapılan tüm yorumlarda ve müsabaka değerlendirme yazılarında görüldüğü üzere, rakibimizin müsabakanın 13. dakikasında 10 kişi kalması gerekiyordu. Ancak böyle olmadı. Maalesef herkesin sarı kart üzerinde ittifak ettiği bir pozisyonda futbolcumuz Jahovic'e VAR hakemlerinin uyarısıyla kırmızı kart gösterildi. Skrtel'in pozisyonunun gereği yapılmadı. Rakibimiz maçı 11 kişiyle tamamladı. Ne yazık ki oyun kuralları farklı yorumlandı ve herkesin gözü önünde yaşananlar nedeniyle takımımız Kadıköy'de iki puan bırakmak zorunda kaldı. Bu anlamda galibiyeti kaçırdığımız için gerçekten üzgünüz. Bu maçın özelinde burada asıl tartışılması gereken konunun, 13 ve 33. dakikalarda VAR hakemlerinin tutumu olduğunu düşünüyoruz. Zaten pozisyonlarla ilgili sözü olan herkesin bizimle aynı düşüncede olduğunu görüyoruz. Jahovic’e gösterilen kırmızı kartla ilgili spor kamuoyunun vicdanını tamir edecek bir kararın çıkmasını, bütün iyi niyetimizle bekliyoruz."


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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 14:05
  1. Futbol
  2. Hilmi Kulluk
  3. Konyaspor
  4. SÜPERLİG

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