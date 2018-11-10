0553 313 94 23
impression

Takımı Mert Emre için sahaya çıktı! Gözyaşları sel oldu

İstanbul'da arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen Erokspor'un U15 takımı futbolcusu Mert Emre Karagöz'ün takımı, bugün siyah formayla sahaya çıktı. Mücadeleyi izlemeye gelen Mert Emre'nin ailesi, gözyaşlarına boğuldu.

10 Kasım 2018 Cumartesi 18:16
Takımı Mert Emre için sahaya çıktı! Gözyaşları sel oldu

İstanbulBahçelievler'de okul arkadaşı tarafından pompalı tüfekle sokak ortasında vurularak öldürülen Erokspor U15 Futbolcusu Mert Emre Karagöz'ün takımı, bugün siyah formalarıyla saha çıktı. Takım arkadaşları "Seni hiç unutmayacağız Mert Emre Mekanın Cennet Olsun" yazılı pankart açarken, ailesi ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

Çok sayıda yakını da katıldı

Bahçelievler'de önceki gün Erokspor U15 Futbolcusu Mert Emre Karagöz (15) okul arkadaşı M.K tarafından pompalı tüfekle öldürülmüş, M.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. U15 futbolcusu Karagöz'ün takımı Erokspor bugünkü Kırıklareli maçına onsuz çıktı. Maç öncesi takım arkadaşları ve sporcular ölen arkadaşlarını andı. Anmaya katılmak için stada annesi Nurgüzel, babası Nihat, ablası Buse ve ağabeyi Anıl Karagöz'ün yanı sıra çok sayıda yakını da katıldı.

 

Siyah forma giydiler

Takım arkadaşları Mert Emre Karagöz'süz ilk maçlarına siyah formalarıyla çıktı. Sahaya ellerindeki "Seni hiç unutmayacağız Mert Emre Mekanın Cennet Olsun" yazılı pankartla çıkan takım arkadaşları ve rakip takım oyuncular maç öncesi saygı duruşundan bulundu.

Gözyaşları sel oldu

Maçın başlamasıyla birlikte duygu dolu anlar yaşayan aile fertleri uzun süre gözyaşı döktü. Takım arkadaşları ve diğer sporcular tribünde bulunan ailenin yanına giderek taziyelerini iletti. Mert Emre'nin arkadaşlarını görünce duygularına hakim olamayan aile fertleri çocuklara sarılarak uzun süre ağladı. Bazı çocuklarında göz yaşı döktüğü görüldü. Anne Nurgüzel Karagöz maçı oğlunun takım eşofmanını giyerek seyretti. Oğlunun takımı sahaya çıkınca anne Nurgüzel Karagöz'ün feryatları herkesi duygulandırdı.

"Bu pompalıyı ona kim verdi"

Bir süre maçı seyreden aile daha sonra stattan ayrıldı. Abla Buse Karagöz, "Bu çocuk 15 yaşında. Bu pompalıyı ona kim verdi. Bu hapı ona kim verdi bu cesareti nereden aldı bu çocuk. Benim kardeşim birine vurmaya kıyamıyordu, bu çocuk pompalıyla vurdu nasıl yaptı bunu? Bu çocuk 3 gün eve gitmemiş hiç mi anası babası merak etmedi. Hiç mi demedin benim çocuğum nerede. Bunu mu beklemişler? Bizim canımız yandı. Ben dik duracağım ağlamayacağım ama cezasını çekecek. Bizden değil ama adalet verecek onun cezasını. Tek başına da değil tek yapamaz. Bu nasıl bir vicdan" diye konuştu.

Mert Emre'nin teyzesinin oğlu Koray Acarlı ise, "Görüntüleri de net izleyince 14-15 yaşındaki birinin ateş etmesine benzemediği kanaatindeyim. Daha önce kesinlikle silah eline almış. Bu olayı planlanmış bir olay olarak görüyoruz biz. adalete güveniyoruz. Savcılarımız işin peşindeler. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Şu an da konuşacak hiç bir şey yok bizim canımız gitti" dedi.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 18:16
  1. Koray Acarlı
  2. Bahçelievler
  3. Mert Emre
  4. İstanbul
  5. Mert Emre Karagöz
  6. Nurgüzel Karagöz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da duyan herkes oraya koştu! İnsan seli...
    1. İstanbul'da duyan herkes oraya koştu!..
    2. Jülide Sarıeroğlu'ndan yerel seçim..
    3. Türkiye genelinde dev operasyon! Bin..
    4. Diriliş Ertuğrul'da yer yerinden oynuyor
    5. CHP Kadıköy belediye başkan adayı..
    6. Galatasaray, Kayserispor..
    7. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    8. Başkan Erdoğan Paris'e ulaştı
    9. Beyin şekersiz yapamaz
    10. Kendilerine polis süsü veren..
    11. Korkutan deprem! Erzurum beşik gibi..
    12. Zimmetine para geçiren zabıt katibi..
    13. 15 Temmuz şehit aileleri, Diriliş..
    14. DEAŞ'lı 14 terörist öldürüldü!
    15. Cesedi kuyudan çıktı! Tarihi köşkte..
    16. Binlerce aboneye müjde! Elektrikte..
    17. Anne sütünden farkı yok..
    18. Giresun, Kardemir Karabükspor'u farklı..
    19. Yaralı halde bulundu! Bir ilçe..
    20. Takımı Mert Emre için sahaya çıktı!..
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti