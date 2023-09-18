  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP için İzmir’de sonun başlangıcı!

İslam Memiş'ten deprem etkisi yapan tahmin! Gram altın bu tarihte 3 bin 500 TL'yi görecek

Türkiye'ye resmen ilan edildi! Bu illerde yaşayanlar dikkat...Üç ilin sınırları değişiyor

Gram altın artar mı döviz düşer mi? Piyasalar bu hafta bu verilere odaklandı

Erdoğan'dan, tüm Türkiye'nin beklediği o kritik adım her an gelebilir! Bunu yaparsa, Türkiye'nin bir hayalini daha gerçekleştirebilir

Tutuklanan psikaytr ve Gümüşel Hoca’nın başına gelenler!

Merkez Bankası'ndan flaş karar! Az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Dünya devinden Türkiye kararı! '2 milyar dolarla geliyoruz' diyerek duyurdular

Dünya devi firmadan flaş Türkiye kararı! Erdoğan detayı dikkat çekti

Türkiye'deki Arap turistlere yönelik saldırıların ardından Kuveyt'ten flaş duyuru! Maalesef iş bu noktaya geldi
Gündem ‘Takım tutar gibi…’ Aydın geçinen Uğur Dündar’dan bomba itiraf
Gündem

‘Takım tutar gibi…’ Aydın geçinen Uğur Dündar’dan bomba itiraf

Yeniakit Publisher
2023-09-18 14:15:00 -
‘Takım tutar gibi…’ Aydın geçinen Uğur Dündar’dan bomba itiraf

CHP yandaşı Uğur Dündar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, "Bedel ödeyecek" dedi. Aynı zaman Dündar, "Artık takım tutar gibi parti tutmaya son verdik!" dedi.

Uğur Dündar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmasının zamanı geldiğini ifade etti.

Uğur Dündar yaptığı paylaşımda, "İktidara hep muhalefet ettik. İşimizden olduk, ağır bedeller ödedik. Linçler, hapis cezaları yedik. Ama bu muhalefetle bir arpa boyu yol gidemedik! Artık takım tutar gibi parti tutmaya son verdik! Sn. Kılıçdaroğlu da bedel ödeyecek. O gidecek, umut dolu gelecek, gençlerle gelecek..." dedi.

Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na: Bedel ödeyecek - Resim : 1

Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek gösterdi!
Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek gösterdi!

Gündem

Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek gösterdi!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kılıçdaroğlu’na Atatürk tepkisi büyüyor! Uğur Dündar’dan sonra Fatih Altaylı ve Şaban Sevinç te ateş püskürdü
Kılıçdaroğlu’na Atatürk tepkisi büyüyor! Uğur Dündar’dan sonra Fatih Altaylı ve Şaban Sevinç te ateş püskürdü

Gündem

Kılıçdaroğlu’na Atatürk tepkisi büyüyor! Uğur Dündar’dan sonra Fatih Altaylı ve Şaban Sevinç te ateş püskürdü

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine çıldırdı! Uğur Dündar açtı ağzını yumdu gözünü
Kılıçdaroğlu'nun sözlerine çıldırdı! Uğur Dündar açtı ağzını yumdu gözünü

Gündem

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine çıldırdı! Uğur Dündar açtı ağzını yumdu gözünü

CHP yandaşları pisliklerini saçmaya başladı! Uğur Dündar ile 'Asalak Barbie' Enver Aysever kavgasında bomba itiraflar
CHP yandaşları pisliklerini saçmaya başladı! Uğur Dündar ile 'Asalak Barbie' Enver Aysever kavgasında bomba itiraflar

Medya

CHP yandaşları pisliklerini saçmaya başladı! Uğur Dündar ile 'Asalak Barbie' Enver Aysever kavgasında bomba itiraflar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23