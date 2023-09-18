‘Takım tutar gibi…’ Aydın geçinen Uğur Dündar’dan bomba itiraf
CHP yandaşı Uğur Dündar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, "Bedel ödeyecek" dedi. Aynı zaman Dündar, "Artık takım tutar gibi parti tutmaya son verdik!" dedi.
Uğur Dündar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmasının zamanı geldiğini ifade etti.
Uğur Dündar yaptığı paylaşımda, "İktidara hep muhalefet ettik. İşimizden olduk, ağır bedeller ödedik. Linçler, hapis cezaları yedik. Ama bu muhalefetle bir arpa boyu yol gidemedik! Artık takım tutar gibi parti tutmaya son verdik! Sn. Kılıçdaroğlu da bedel ödeyecek. O gidecek, umut dolu gelecek, gençlerle gelecek..." dedi.
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