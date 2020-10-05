  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Takım elbise çalan şüpheli otostop çektiği polis tarafından yakalandı
Aktüel

Takım elbise çalan şüpheli otostop çektiği polis tarafından yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 14:59:14 -
Takım elbise çalan şüpheli otostop çektiği polis tarafından yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tekstil fabrikasının satış mağazasından takım elbise çalan şüpheli, otostop çektiği polis tarafından yakalandı, şüphelinin mağazadaki anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, 1 Eylül'de Atatürk Bulvarı'ndaki tekstil fabrikasının altında bulunan satış mağazasının camı taşla kırılarak, 2 takım elbisenin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlığı işitme engelli 16 yaşındaki T.B'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, çalışmanın ardından dönerken Kirazlık mevkisinde T.B'nin kendilerine otostop çektiğini görünce durdu.

Şüpheliyi yakalayan polis, Tekkeköy Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Çocuk Şubesine teslim etti.

Zanlının takım elbiselerden birini giydiği, diğerinin ise kutu içinde olduğu tespit edildi.

İş yerindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin mağazanın etrafında gezdiği, camı kırarak içerideki takım elbiselere baktığı görülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Erbaş'tan 'Ayasofya Camii' müjdesi! Erdoğan açılıştan sonra bakın ne yapmış
Gündem

Ali Erbaş'tan 'Ayasofya Camii' müjdesi! Erdoğan açılıştan sonra bakın ne yapmış

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Sempozyumu”nun kapanışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. ..
BAE'ye hakaretle suçlanıyordu! Karar verildi
Dünya

BAE'ye hakaretle suçlanıyordu! Karar verildi

Kuveytli ünlü akademisyen ve siyasetçi Abdullah en-Nefisi, BAE'ye hakaret etmek suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Emir subayı FETÖ'cüleri bakın kaç kez aramış!
Gündem

Emir subayı FETÖ'cüleri bakın kaç kez aramış!

FETÖ'nün 'TSK yapılanmasının deşifre edilmesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'n..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay