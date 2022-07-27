Takıları parlatma yöntemleri! Kararmış ve eskimiş takılar nasıl parlatılır?

Takıları Parlatma Yöntemleri

Bay ve bayanların kombinelerini tamamlayan ve vazgeçilmez parçaları olan aksesuarlar, takılar zamanla kullandıkça ilk gün ki ışıltısını yitirmekte ve kararmaya başlamaktadır. Bakır, gümüş veya metal her ne olursa olsun takılar zamanla kararmaya başlar. Bu da oldukça moral bozucudur. Severek aldığınız takıları ilk gün ki ışıltısına çevirmek ise aslında çok da zor değildir. Evde uygulayabileceğiniz takıları parlatma yöntemi sayesinde takılarınızı eski şıklığına döndürebilirsiniz. Takıları parlatma yöntemi aşağıdaki gibidir. Bu aşamaları uygulamadaki gibi takip ederek yaparsanız takılarınızdaki kararmalar yok olacaktır.

Takıları parlatmak için malzemeler

1 yemek kaşığı karbonat

1 yemek kaşığı tuz

1 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı bulaşık deterjanı

Alüminyum folyo

Takıları parlatma yönteminin uygulanışı

Alüminyumu bir kase veya derin bir kabın içine yerleştiriniz. Daha sonra 1 yemek kaşığı karbonatı, tuzu, 1 tatlı kaşığı deterjanı ve 1 su bardağı sıcak suyu alüminyum folyo ile kaplı olan kasenin içine koyarak homojen bir karışım elde ediniz.

Ardından kararan takılarınızı bu karışım içine koyunuz.

10 dakika karışım içinde bekletiniz.

Çıkarıp, yumuşak bir havlu ile kurulayınız.

Takılarınızın bu işlemden sonra ilk gün ki gibi olduğunu fark edeceksiniz.

Hem pratik hem de oldukça masrafsız olan bu yöntem ile sizde kararan takılarınızı atmak zorunda kalmadan ilk gün ki haline dönüştürebilirsiniz.

Imitasyon sarı takılar nasıl parlatılır?

Su ve bulaşık deterjanını karıştıracağınız bir kabın içerisine kararan takılarınızı bırakın. Takılarınızı yumuşak kıllı bir fırça ile yavaşça ve bastırmadan ovalayın. Bir süre devam ettiğiniz bu işlemin ardından takılarınızı su ile durulayıp pamuklu bir bezle silin.