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Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi için başvurular 15 Ağustos'a uzatıldı

Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul kapsamında ilki geçen yıl düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi bu yıl 16-19 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:10
Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi için başvurular 15 Ağustos'a uzatıldı

İSTANBUL (AA) - TEKNOFEST İstanbul kapsamında ilki geçen yıl düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi için son başvuru tarihi, 15 Ağustos'a kadar uzatıldı.

TEKNOFEST açıklamasına göre, Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi bu yıl 16-19 Eylül'de Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

Etkinliğe 200'e yakın yerli ve yabancı girişimci, 200 uluslararası yatırımcı ve fon ile 150’nin üzerinde uluslararası mentorun katılımı hedefleniyor. Dört gün sürecek etkinlikte girişimler mentorlar tarafından değerlendirilip, kurumsal firmalar ile iş geliştirme seansları yapacak. Değerlendirmeler sonucunda 20 girişimci finale kalacak. Heyecanla beklenen Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi için son başvuru tarihi ise 15 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Türkiye’nin teknoloji girişimleri için bölgesel bir merkez olma hedefine yönelik önemli bir zirve olan Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi, Türk girişimciler ve yatırımcılarla birlikte uluslararası teknoloji girişimlerini ve yatırımcılarını bir araya getiriyor.

Özellikle İstanbul’un Doğu Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya bölgelerinde bulunan teknoloji girişimleri için bir cazibe merkezi olarak gelişmesinin hedeflendiği zirvede, yedi kategorideki teknoloji sunumları değerlendirilip ödüllendiriliyor.

Yurt dışından ve yurt içinden çok sayıda başvurunun olduğu girişim zirvesinde bu yıl Çevre ve Enerji Teknolojileri, Sağlık ve Spor Teknolojileri, Gıda ve Tarım Teknolojileri, Eğitim Teknolojileri, Uzay Teknolojileri, Finans Teknolojileri, Lojistik ve Akıllı Şehir Teknolojileri alanlarındaki başvurular değerlendiriliyor.

Geçen yıl 20-23 Eylül 2018'de gerçekleşen 200'e yakın yerli ve yabancı girişimcinin sunum yaptığı, 100’den fazla uluslararası firma ile 200’den fazla yerli ve yabancı girişimcinin katıldığı zirvede 10 Türk, 15 yabancı girişimci ödüllendirildi. 10 Türk girişimci Şubat 2019'da San Francisco'da hızlandırma programına katıldı. 15 yabancı girişimci ise Türkiye'de şirket kurma desteği kazandı.


- Birinci olan girişime 100 bin dolar tutarında Google Cloud kullanım hakkı


Verilen bilgiye göre, Take Off 2019’da jüri ve mentor değerlendirmeleriyle seçilecek 15 yerli girişime San Francisco’da bir haftalık hızlandırma kampı, 15 yabancı girişime ise Türkiye’de ofis kurma desteği verilecek.

Birinci olan girişim 100 bin dolar tutarında, altıncı olan girişim dahil 5 girişim de 20 bin tutarında Google Cloud kullanım hakkını kazanacak.

19 Eylül'de gerçekleşecek konferans gününde ise uluslararası konuşmacıların paylaşımlarından sonra Take Off 2019’un seçilen girişimleri duyurulacak.

Take Off 2019, Teknofest kapsamında Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından 16-19 Eylül'de Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:10
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