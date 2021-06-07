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Eğitim Takdir teşekkür puan hesaplama | Kaç puanla takdir alınıyor?
Eğitim

Takdir teşekkür puan hesaplama | Kaç puanla takdir alınıyor?

Teşekkür kaç puanla alınır? Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı 18 Haziran'da... 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek. Karneler ise 18 Haziran'da hazır olacak. Öğrenciler kaç puanla takdir teşekkür alabileceklerini araştırıyor. Peki, takdir için kaç puan gerekiyor? Takdir teşekkür hesapla

Yeniakit Publisher
2021-06-07 17:25:00 -
Takdir teşekkür puan hesaplama | Kaç puanla takdir alınıyor?

Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılının büyük bölümü uzaktan eğitimle geçti. Sene sonu yaklaşırken pek çok kişi takdir teşekkür hesaplama yöntemini araştırmaya başladı. Peki, takdir kaç puanla alınır?

Takdir teşekkür puan hesaplama | Kaç puanla takdir alınıyor?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için karne, teşekkür ve takdir belgeleri 18 Haziran'da elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne de verilebilecek. Okullar ise 2 Temmuz Cuma günü kapanacak.

Takdir ve teşekkür almak için yalnızca not ortalaması değil devamsızlık da çok önemli. Devamsızlığı 5 günden fazla olanın puanı yüksek de olsa takdir ya da teşekkür alamıyor.

Takdir ve teşekkürle ilgili yönetmelikte şu ifadeler yer alıyor:

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

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