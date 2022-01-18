Milyonlarca öğrenci koronavirüs salgını sebebiyle uzun süre basılı karnelerine kavuşmakta, karne heyecanını yaşamaktan uzak kaldı. Aşılamada gelinen nokta ve salgınla yaşanılmaya alışılmasıyla birlikte 6 Eylül Pazartesi günü 2021-2022 eğitim öğretim yılı başladı. Yüz yüze eğitimine ülke genelinde ara verilmeden ilk dönemin sonu yaklaşırken milyonları karne heyecanı sardı. Öğrenciler karnelerine kavuşmayı beklerken bir yandan da takdir-teşekkür belgesi hesaplamaya başladı. Peki, kaç puanla takdir alınır?

Takdir teşekkür belgesi nasıl hesaplanır? Kaç puanla takdir belgesi alınır?

Öğrenciler karne heyecanı öncesinde takdir mi teşekkür mü alacaklarını hesaplamaya başladı. Peki, ortalaması kaç olan takdir alıyor?

Takdir ve teşekkürle ilgili yönetmelikte şu ifadeler yer alıyor:

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Not ortalaması nasıl hesaplanır?

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır. Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar. Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler. Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.