  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sözde insan hakları havarisi ABD’den zalimce plan: Göçmenlere elektrik şoku verecekler Terörsüz Türkiye sürecinde yeni gelişme! Kanun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu Baykal: Amerikan dedektif filmlerini siyasete taşıdılar: “İyi polis-kötü polis” senaryosu devrede CHP’nin ‘Eski’si de ‘Yeni’si de darmadağın! Kritik oylama partileri ikiye böldü AK Parti’ye geçeceği konuşuluyordu! Savcı Sayan’dan Tugay için şok iddia! Özel'i takan yok: İmamoğlu Yeni Parti'yi de böldü! Araç sahiplerine gece yarısı müjdesi! Benzin ve motorine çifte zam iptal edildi Irak'ta Saddam Hüseyin devrinden sonra bir ilk: Silahlı çetelerin kökü kazınacak Mekke Anlaşması'nda Mısır neden yok? Perde arkası belli oldu! Trump 'Türkiye' iddialarını doğruladı: Bunu yapmamı istediler, ben de yaptım
Dünya Takaiçi, Pezeşkiyan ile görüştü: Tokyo-Tahran arasında Hürmüz diplomasisi
Dünya

Takaiçi, Pezeşkiyan ile görüştü: Tokyo-Tahran arasında Hürmüz diplomasisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Takaiçi, Pezeşkiyan ile görüştü: Tokyo-Tahran arasında Hürmüz diplomasisi

Küresel enerji damarlarını ve deniz ticaretini tehdit eden Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim tırmanırken, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında gerçekleşen telefon diplomasisinde kartlar açık oynandı! ABD merkezli platformlar üzerinden yapılan açıklamaya göre; Japon lider Takaiçi, Tahran yönetimini ve bölgedeki aktörleri köşeye sıkıştırmaya çalışan bir üslupla "ek maliyet olmadan özgür ve güvenli seyrüsefer" çağrısı yaptı. Nükleer meseleden Babu'l Mendeb Boğazı'ndaki Husilere kadar Batı eksenli dayatmaları İran'a dikte etmeye çalışan Japonya’nın bu hamlesi, uluslararası diplomasi koridorlarında geniş yankı uyandırdı.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Hürmüz Boğazı'nda "ek maliyet olmadan özgür ve güvenli seyrüsefer" sağlanması çağrısı yaptı.

Takaiçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut durumun kritik bir aşamada olduğunu vurgulayan Takaiçi, bölgedeki gerilimin bir an önce düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

Takaiçi, Japonya'nın ABD ile İran'ın mutabakat doğrultusunda istişarelerde bulunması ve nükleer meseleyi de kapsayan nihai bir anlaşmaya en kısa sürede varması gerektiği yönündeki tutumunu iletti.

Hürmüz Boğazı'nda "ek maliyet olmadan özgür ve güvenli seyrüseferin" öneminin altını çizen Takaiçi, uluslararası toplumla konuyla ilgili kapsamlı görüşmeler yürütülmesi çağrısı yaptı.

Takaiçi, ayrıca, Babu'l Mendeb Boğazı'ndaki mevcut durumla ilgili endişelerini dile getirerek, Husilerin itidalli davranmaya çağrılması yönünde çaba gösterilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da Hürmüz Boğazı konusunda Umman ile yürütülen görüşmeler dahil olmak üzere İran'ın yaklaşımı hakkında bilgi verdi.

Pezeşkiyan, Babu'l Mendeb Boğazı konusunda ise Suudi Arabistan ile diyalog ve çabaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Takaiçi ve Pezeşkiyan, yakın iletişimi sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Japonya’daki 7.1’lik depremde can kaybı arttı
Japonya’daki 7.1’lik depremde can kaybı arttı

Dünya

Japonya’daki 7.1’lik depremde can kaybı arttı

7,1 ile sarsılmışlardı! Japonya’da bilanço ağırlaşıyor
7,1 ile sarsılmışlardı! Japonya’da bilanço ağırlaşıyor

Dünya

7,1 ile sarsılmışlardı! Japonya’da bilanço ağırlaşıyor

Japonya'dan Humus adımı
Japonya'dan Humus adımı

Ekonomi

Japonya'dan Humus adımı

Japonya'da sıcak alarmı: Mesai saatleri kısaltıldı
Japonya'da sıcak alarmı: Mesai saatleri kısaltıldı

Dünya

Japonya'da sıcak alarmı: Mesai saatleri kısaltıldı

Füze savunması ve İHA’larda kullanılacak! Japonya ordusunda yapay zeka dönemi
Füze savunması ve İHA’larda kullanılacak! Japonya ordusunda yapay zeka dönemi

Dünya

Füze savunması ve İHA’larda kullanılacak! Japonya ordusunda yapay zeka dönemi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23