Tajin tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif
Fas'tan Tunus'a Kuzey Afrika coğrafyasının en ünlü lezzetlerinden biridir.
Fas'tan Tunus'a Kuzey Afrika coğrafyasının en ünlü lezzetlerinden biri olan tagine (tajin), bilinenin aksine bir yemeğin ismi değil, Türk mutfağındaki güveci andıran ve birçok farklı boyu mevcut pişirme kaplarına verilen genel bir isimdir.
Tajin Tarifi İçin Malzemeler
Pilavı için:
2su bardağıirmik
2yemek kaşığıtereyağı
2su bardağısu
1çay kaşığıkarabiber
1çay kaşığıtuz
Eti için:
400gramkuşbaşı kuzu eti
2yemek kaşığıtereyağı
1çay kaşığıkarabiber
1çay kaşığızencefil
2adet orta boysoğan
1çay kaşığıkimyon
3dişsarımsak
1çay kaşığıyenibahar
1çay kaşığızerdeçal
1,5su bardağısu
1tatlı kaşığılimon kabuğu rendesi
1çay kaşığıkişniş
1avuçkuru erik
1yemek kaşığıbal
1,5su bardağıet suyu veya tavuk suyu
Servisi için:
1su bardağıhaşlanmış nohut
300gramkarışık turşu(salatalık, lahana, havuç)
1kasebal kabağı püresi
Önce pilavını hazırlayarak başlayın. Bir tencerenin içerisine irmik ve tereyağını alın. Güzelce kavurmaya başlayın.
Ardından su, karabiber ve tuzu ilave edin.
İrmik suyunu çekince ocağın altını kapatın. Kapağı kapalı bir şekilde demlenmeye bırakın.
Et için; kırmızı soğanları incecik bir şekilde doğrayın. Ardından bir tencerenin içerisine alın ve tereyağı ile birlikte kısık ateşte sotelemeye başlayın.
Bu şekilde hafif karamelize olana kadar soteleyin. Ardından etleri ilave edin ve kavurun.
Üzerine, et suyu ve tüm baharatları, ayrıca sarımsakları da ilave ederek pişmeye bırakın.
Suyunu iyice çekmeye başlayınca kuru erikleri, bal ve limon kabuğu rendesini de ilave edin ve 5-10 dakika daha pişirin. Ardından ocaktan alıp kapağı kapalı bir şekilde dinlenmeye bırakın.
Bir servis kasesinin ya da büyük ve derin bir servis tabağının altına bulguru yayın. Üzerine hazırladığınız etleri ilave edin. Haşlanmış nohut, bal kabağı püresi ve turşularla süsleyin. Ardından servis edin. Afiyetler olsun.