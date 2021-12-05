Tajin tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif

Fas'tan Tunus'a Kuzey Afrika coğrafyasının en ünlü lezzetlerinden biri olan tagine (tajin), bilinenin aksine bir yemeğin ismi değil, Türk mutfağındaki güveci andıran ve birçok farklı boyu mevcut pişirme kaplarına verilen genel bir isimdir.

Tajin Tarifi İçin Malzemeler

Pilavı için:

2su bardağıirmik

2yemek kaşığıtereyağı

2su bardağısu

1çay kaşığıkarabiber

1çay kaşığıtuz

Eti için:

400gramkuşbaşı kuzu eti

2yemek kaşığıtereyağı

1çay kaşığıkarabiber

1çay kaşığızencefil

2adet orta boysoğan

1çay kaşığıkimyon

3dişsarımsak

1çay kaşığıyenibahar

1çay kaşığızerdeçal

1,5su bardağısu

1tatlı kaşığılimon kabuğu rendesi

1çay kaşığıkişniş

1avuçkuru erik

1yemek kaşığıbal

1,5su bardağıet suyu veya tavuk suyu

Servisi için:

1su bardağıhaşlanmış nohut

300gramkarışık turşu(salatalık, lahana, havuç)

1kasebal kabağı püresi

Önce pilavını hazırlayarak başlayın. Bir tencerenin içerisine irmik ve tereyağını alın. Güzelce kavurmaya başlayın.

Ardından su, karabiber ve tuzu ilave edin.

İrmik suyunu çekince ocağın altını kapatın. Kapağı kapalı bir şekilde demlenmeye bırakın.

Et için; kırmızı soğanları incecik bir şekilde doğrayın. Ardından bir tencerenin içerisine alın ve tereyağı ile birlikte kısık ateşte sotelemeye başlayın.

Bu şekilde hafif karamelize olana kadar soteleyin. Ardından etleri ilave edin ve kavurun.

Üzerine, et suyu ve tüm baharatları, ayrıca sarımsakları da ilave ederek pişmeye bırakın.

Suyunu iyice çekmeye başlayınca kuru erikleri, bal ve limon kabuğu rendesini de ilave edin ve 5-10 dakika daha pişirin. Ardından ocaktan alıp kapağı kapalı bir şekilde dinlenmeye bırakın.

Bir servis kasesinin ya da büyük ve derin bir servis tabağının altına bulguru yayın. Üzerine hazırladığınız etleri ilave edin. Haşlanmış nohut, bal kabağı püresi ve turşularla süsleyin. Ardından servis edin. Afiyetler olsun.