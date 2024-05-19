Tahta kaşık temizlemenin basit yolu kimse bilmiyor: 1 tatlı kaşığı eklenmesi yetiyor… İşte içeriği

Tahta kaşık yanık kazıma ve hamur karıştırma gibi birçok farklı şekilde kullanılabiliyor. Zira çok yönlü olarak ön plana çıkabiliyor. Bu nedenle kimi zaman inatçı lekelerle karşılaştığı görülebiliyor. Bu noktada tahta kaşık temizlemenin birçok farklı yöntemi bulunuyor.

Asıl nedeni bu olabilirmiş!

Ancak her yöntem istenilen sonucu vermiyor. Bu nedenle doğru ve pratik yöntemler hemen herkesin ihtiyacı haline dönüşebiliyor.

Öte yandan bu noktada tercih edilecek bir tahta kaşık temizleme yöntemi, 'meğer boşuna zaman harcıyormuşuz' bile dedirtebiliyor. Çünkü pratik bir şekilde tahta kaşığı temizlemede yardımcı olabiliyor.

TAHTA KAŞIK TEMİZLEMENİN BASİT YOLU

Tahta kaşık temizlemenin basit yöntemlerinden biri, 2 su bardağı su ve 1 tatlı kaşığı karbonat ile gerçekleşiyor. İşte söz konusu yöntemin uygulanışı;

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· 2 su bardağı suyun içine 1 tatlı kaşığı karbonat ilave edilir.

· Karbonat çözülünceye kadar güzelce karıştırılır.

· Sonra hazırlanan karışıma kirli tahta kaşıkları koyulur.

· Ortalama 30 dakika bekletilir ve çıkartılır.

· Ardından temizlenir.

· Bu sayede tahta kaşıklardaki kirlerin temizlendiği gözlemlenebilir.

Dikkat: Tahta kaşıkların üretim malzemesi farklı hassasiyet gösterebilir. Bu sebeple yukarıdaki tavsiye edilen yöntem, mevcut tahta kaşığa zarar verebilecek nitelikteyse uygulanması önerilmez.