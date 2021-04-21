Tahşiyecilere kumpas dâvâsında cezalar onandı
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca’ya FETÖ yöneticiliğinden, 18 sanığa da terör örgütü üyeliğinden verilen hapis cezalarını onadı.
Daire, FETÖ’nün “Tahşiyeciler grubuna” kumpas kurduğu gerekçesiyle açılan davada, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 3 Kasım 2017’de sanıklar hakkında verdiği karara yönelik temyiz incelemesini tamamladı. Karaca’ya, FETÖ yöneticiliğinden verilen 18 yıl hapis cezasını onayan Daire, suç tarihinde İstanbul’da görevli eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Tufan Ergüder, Erol Demirhan, Yurt Atayün, Ömer Köse, Ertan Erçıktı, Bayram Özbek ile diğer sanıklar Mustafa Kılıçaslan, Kazım Aksoy, Ekrem Çelik, Ahmet Öztürk, Ufuk Yıldırım, Yasin Koyuncu, Ali Cihan, Mustafa Altunbulak, Abdullah Seyit Ateşçi, Selçuk Ocaktan ve Aytekin Ağören’in silahlı terör örgütü üyeliğinden aldığı 12’şer yıl hapis cezasını da onadı.
Ergenekon eski savcısı Dalkuş’a FETÖ’den 6 yıl 10 ay hapis cezası
Öte yandan; meslekten ihraç edilen Ergenekon davasının eski savcılarından Murat Dalkuş’a, “silahlı terör örgütü (FETÖ) üyeliği” suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.