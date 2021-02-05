  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Tahrik onlardan iftira Türkkan'dan: 'Boğaziçi olaylarını AKP kışkırtıyor'
Siyaset

Tahrik onlardan iftira Türkkan'dan: 'Boğaziçi olaylarını AKP kışkırtıyor'

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan provokasyona ilişkin açıklamada bulunan İP'li Türkkan, akıllara durgunluk veren tespitlerde bulundu. İP'li vekil, "Olayları AKP kışkırtıyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 17:13:00 - 2021-02-05 17:26:27
Tahrik onlardan iftira Türkkan'dan: 'Boğaziçi olaylarını AKP kışkırtıyor'

900 akademisyenin içindeki azınlık bir grup, HDP, CHP ve yasa dışı örgütler tarafından kışkırtılan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ile öğrenci bile olmayan terör iltisaklı provokatörler eylemlerine devam ederken İP Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'dan akıllara durgunluk veren bir açıklama geldi.

'AK Parti olayların büyüyerek Gezi gibi olmasını istiyor'

İP'li Türkkan, Boğaziçi olaylarını AK Parti iktidarının kışkırttığını söylerken, "AK Parti Boğaziçi olaylarının büyümesini, Gezi benzeri toplumsal olaylara dönüşmesini istiyor ve bunun için kışkırtıyor." iftirasını attı. İP'li vekil kızının yılbaşı partisinde düzenlediği şatafatlı yılbaşı partisi ile gündeme gelmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çıldırdılar! 'Türkiye bizim yüzümüzden süper güç oldu'
Dünya

Çıldırdılar! 'Türkiye bizim yüzümüzden süper güç oldu'

Türk SİHA'larının dünyada büyük ses getirmesi üzerine Almanya'da bazı siyasi partiler Savunma Bakanlığı'na soru önergesi yöneltti. Türk SİHA..
Karadeniz'deki hamsi yasağının kalkış tarihi belli oldu
Gündem

Karadeniz'deki hamsi yasağının kalkış tarihi belli oldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, daha önce Marmara Bölgesi’nde kaldırılan hamsi yasağının Karadeniz’de kaldırılacağı tarihi açıkladı...
Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan
Ekonomi

Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan "1915 Çanakkale Köprüsü" açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü" hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay