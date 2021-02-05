Tahrik onlardan iftira Türkkan'dan: 'Boğaziçi olaylarını AKP kışkırtıyor'

900 akademisyenin içindeki azınlık bir grup, HDP, CHP ve yasa dışı örgütler tarafından kışkırtılan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ile öğrenci bile olmayan terör iltisaklı provokatörler eylemlerine devam ederken İP Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'dan akıllara durgunluk veren bir açıklama geldi.

'AK Parti olayların büyüyerek Gezi gibi olmasını istiyor'

İP'li Türkkan, Boğaziçi olaylarını AK Parti iktidarının kışkırttığını söylerken, "AK Parti Boğaziçi olaylarının büyümesini, Gezi benzeri toplumsal olaylara dönüşmesini istiyor ve bunun için kışkırtıyor." iftirasını attı. İP'li vekil kızının yılbaşı partisinde düzenlediği şatafatlı yılbaşı partisi ile gündeme gelmişti.