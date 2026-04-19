Gündem Tahran'dan Washington'a nükleer rest! Pezeşkiyan'dan Trump'a sert cevap
Tahran'dan Washington'a nükleer rest! Pezeşkiyan'dan Trump'a sert cevap

Tahran'dan Washington'a nükleer rest! Pezeşkiyan'dan Trump'a sert cevap

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, nükleer haklar ve bölgesel gerilim konusunda ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik zehir zemberek açıklamalarda bulundu. İran'ın saldırgan bir tutum içinde olduğu algısını reddeden Pezeşkiyan, uluslararası topluma "savunma hakkı" mesajı gönderdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın nükleer haklarını elinden alma konusunda hiçbir gerekçesi olmadığını belirterek, "İran’ın savaş aradığı algısı oluşturulmamalıdır. Aksine biz barışseveriz ve yaptığımız şey meşru bir savunmadır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yaşanan anlaşmazlıklara ilişkin ISNA Haber Ajansı’na açıklama yaptı. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın nükleer haklarını elinden alma konusunda hiçbir gerekçesi olmadığını belirten Pezeşkiyan, "Trump, İran’ın nükleer haklarını kullanamayacağını söylüyor ama hangi suç nedeniyle olduğunu belirtmiyor. Bir ulusun haklarını kim elinden alabilir" dedi.

 

İran’ın savaş arayışında olmadığını vurgulayan Pezeşkiyan, "Hiçbir ülkeye saldırmadık ve mevcut durumda herhangi bir tarafa saldırmayı da amaçlamıyoruz; sadece kendimizi meşru bir şekilde savunuyoruz" ifadelerini kullandı. ABD ve İsrail’i sivil altyapıyı hedef almakla suçlayan Mesud Pezeşkiyan, bu tür eylemlerin uluslararası hukukun ihlali olduğunu ve insan hakları konusunda çifte standardın kanıtı olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı, "İran’ın savaş aradığı algısı oluşturulmamalıdır. Aksine biz barışseveriz ve yaptığımız şey meşru bir savunmadır. Tıpkı her insanın saldırıya karşı tepki göstermesi gibi, bir ulus da saldırıya karşı kendini savunur" diye konuştu.

