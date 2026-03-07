  • İSTANBUL
Avrupa'ya rahat uyku yok! Gazprom böyle duyurdu: Kışa hazırlık için doldurulan gaz tükendi

Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan açıklamada "Avrupa'daki depolarda kışa hazırlık için doldurulan gaz tükendi" ifadelerine yer verildi.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'nın depolarındaki doğal gazı hızla tükettiği belirtildi.

Açıklamada, Hollanda’daki yeraltı depolarındaki doluluk oranının yüzde 10’un altına düştüğüne işaret edilerek, “Avrupa’nın genelinde doluluk oranı yüzde 30’un altına indi. Kışa hazırlık amacıyla Avrupa depolarına pompalanan tüm gaz şubat ortasında çekildi. Şu anda, önceki yılların stoklarından çekim yapılıyor.” ifadelerine yer verildi.

 

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumunda bulunan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40'a kadar çıkarmıştı.

Yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçilerine kaptıran Gazprom, 2024’te Avrupa'ya yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz sevk ederken, bu hacim 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini belirterek, Avrupa Birliği’ne (AB) gaz sevkiyatını tamamen durdurmak için gerekli çalışmaları yapmak üzere hükümete talimat vermişti.

