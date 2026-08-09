  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İçişleri Bakanı Çiftçi’den “Çocuk Koruma Kanunu” açıklaması: Evlatlarımıza kalkan oluyor Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemede merak edilenler! 10 soru 10 cevap Aileyi karıştıran servet! Miras krizi anne ve kızı karşı karşıya getirdi Bilgi ve belge yok çamur atma var! Bakan Gürlek’e kirli iftira CHP’li belediyede isimler değişti, skandallar bitmedi: Meydanda ölüm tuzağı! Gülistan Doku dosyasındaki örtbas ifşa oldu! 108 kişilik şemada kimler yok ki… Kahramanmaraş'ta 3.6 Büyüklüğünde Deprem Yolcu otobüsü faciası! Geçen gün 11 şimdi 22 kişi öldü Jerusalem Post’tan itiraf: Türkiye müfrezeyi kurdu, İsrail alarm verdi İslam ülkesinde büyük istihbarat başarısı: İHA saldırısı planlayan grubun içine sızılıp...
Dünya Tahran'da kritik zirve: Mücteba Hamaney, Pezeşkiyan ile görüştü
Dünya

Tahran'da kritik zirve: Mücteba Hamaney, Pezeşkiyan ile görüştü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Tahran'da kritik zirve: Mücteba Hamaney, Pezeşkiyan ile görüştü

İran Devrim Lideri Mücteba Hamaney ile Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaş koşulları ve ülkenin derinleşen ekonomik meselelerini ele almak üzere bir araya geldi. Ağır güvenlik önlemleri altında gerçekleşen görüşmede, finans ve döviz yönetimi ile askeri alandaki son gelişmeler masaya yatırıldı.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan resmi açıklamada, Pezeşkiyan’ın görevdeki üçüncü yılına girdiği süreçte gerçekleşen üst düzey temasta, ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü şartların değerlendirildiği bildirildi. Görüşmede özellikle temel gıda ve tüketim maddelerinin temini, enerji kaynaklarının yönetimi ve yabancı ülkelerle yürütülen ticari iş birlikleri öncelikli gündem maddeleri oldu. İsrail'in Ali Hamaney'in konutuna yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında ağır yaralandığı iddia edilen ve güvenlik gerekçeleriyle kamuoyuna görüntü vermeyen Mücteba Hamaney'in, bölgesel gerilim ve askeri hamleler konusunda yönetime yön vermeye devam ettiği vurgulandı.

İran, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ülke lideri Mücteba Hamaney'in bir araya gelerek ülkenin ekonomik ve askeri meselelerini görüştüğünü bildirdi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ülke lideri Mücteba Hamaney bir araya geldi.

Pezeşkiyan'ın cumhurbaşkanlığının üçüncü yılına girerken gerçekleştirilen görüşmede ülkenin mevcut sorunları ve ihtiyaçları ele alındı.

SAVAŞ KOŞULLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Açıklamada, görüşmede özellikle halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması, savaş koşulları, askeri alandaki gelişmeler, finans, döviz ve enerji kaynaklarının temini ile harcamaların yönetilmesine yönelik çözüm yollarının değerlendirildiği belirtildi.

YABANCI ÜLKELERLE İŞ BİRLİĞİ

Pezeşkiyan ve Hamaney ayrıca İran'ın yabancı ülkelerle ekonomik ilişkileri ve bu alandaki iş birliği imkanları hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE GÖRÜNTÜ VERMİYOR

Mücteba Hamaney'in, İsrail'in 28 Şubat'ta eski ülke Lideri Ali Hamaney'in çalışma ofisi ve konutuna yönelik saldırısında ağır yaralandığı belirtilmişti.

Hamaney'in güvenlik tedbirleri gerekçesiyle görüntülü veya sesli mesaj paylaşımında bulunmadığı öne sürülüyor.

İran hepsini sergiledi! ABD-İsrail’e vurulan darbenin en net görüntüsü
İran hepsini sergiledi! ABD-İsrail’e vurulan darbenin en net görüntüsü

Dünya

İran hepsini sergiledi! ABD-İsrail’e vurulan darbenin en net görüntüsü

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı

Gündem

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı

9 günde vatandaştan 300 milyon kaldıran Yeni Parti'den mesaj var: Teşekkürler ama yetmez!
9 günde vatandaştan 300 milyon kaldıran Yeni Parti'den mesaj var: Teşekkürler ama yetmez!

Gündem

9 günde vatandaştan 300 milyon kaldıran Yeni Parti'den mesaj var: Teşekkürler ama yetmez!

İran’a saldırı hesapları bozdu! ABD’nin petrol rezervleri dibi boyladı
İran’a saldırı hesapları bozdu! ABD’nin petrol rezervleri dibi boyladı

Gündem

İran’a saldırı hesapları bozdu! ABD’nin petrol rezervleri dibi boyladı

İran'dan ABD'ye Hürmüz resti: Yeni düzen geri döndürülemez! Bedeli çok daha ağır olur
İran'dan ABD'ye Hürmüz resti: Yeni düzen geri döndürülemez! Bedeli çok daha ağır olur

Gündem

İran'dan ABD'ye Hürmüz resti: Yeni düzen geri döndürülemez! Bedeli çok daha ağır olur

İran'a saldırı için gönderilen ABD gemisinde kriz! Asker aileleri isyan etti
İran'a saldırı için gönderilen ABD gemisinde kriz! Asker aileleri isyan etti

Gündem

İran'a saldırı için gönderilen ABD gemisinde kriz! Asker aileleri isyan etti

İsrail'den İran için skandal itiraf! "Anlaşma olmasın, baskıya devam edelim"
İsrail'den İran için skandal itiraf! “Anlaşma olmasın, baskıya devam edelim”

Gündem

İsrail'den İran için skandal itiraf! “Anlaşma olmasın, baskıya devam edelim”

İranlı yetkili duyurdu: Hürmüz’de kontrol bizde kalacak! Umman ile anlaşma an meselesi
İranlı yetkili duyurdu: Hürmüz’de kontrol bizde kalacak! Umman ile anlaşma an meselesi

Dünya

İranlı yetkili duyurdu: Hürmüz’de kontrol bizde kalacak! Umman ile anlaşma an meselesi

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23