Tahran'da kritik zirve: Mücteba Hamaney, Pezeşkiyan ile görüştü

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan resmi açıklamada, Pezeşkiyan’ın görevdeki üçüncü yılına girdiği süreçte gerçekleşen üst düzey temasta, ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü şartların değerlendirildiği bildirildi. Görüşmede özellikle temel gıda ve tüketim maddelerinin temini, enerji kaynaklarının yönetimi ve yabancı ülkelerle yürütülen ticari iş birlikleri öncelikli gündem maddeleri oldu. İsrail'in Ali Hamaney'in konutuna yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında ağır yaralandığı iddia edilen ve güvenlik gerekçeleriyle kamuoyuna görüntü vermeyen Mücteba Hamaney'in, bölgesel gerilim ve askeri hamleler konusunda yönetime yön vermeye devam ettiği vurgulandı.

İran, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ülke lideri Mücteba Hamaney'in bir araya gelerek ülkenin ekonomik ve askeri meselelerini görüştüğünü bildirdi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ülke lideri Mücteba Hamaney bir araya geldi.

Pezeşkiyan'ın cumhurbaşkanlığının üçüncü yılına girerken gerçekleştirilen görüşmede ülkenin mevcut sorunları ve ihtiyaçları ele alındı.

SAVAŞ KOŞULLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Açıklamada, görüşmede özellikle halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması, savaş koşulları, askeri alandaki gelişmeler, finans, döviz ve enerji kaynaklarının temini ile harcamaların yönetilmesine yönelik çözüm yollarının değerlendirildiği belirtildi.

YABANCI ÜLKELERLE İŞ BİRLİĞİ

Pezeşkiyan ve Hamaney ayrıca İran'ın yabancı ülkelerle ekonomik ilişkileri ve bu alandaki iş birliği imkanları hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE GÖRÜNTÜ VERMİYOR

Mücteba Hamaney'in, İsrail'in 28 Şubat'ta eski ülke Lideri Ali Hamaney'in çalışma ofisi ve konutuna yönelik saldırısında ağır yaralandığı belirtilmişti.

Hamaney'in güvenlik tedbirleri gerekçesiyle görüntülü veya sesli mesaj paylaşımında bulunmadığı öne sürülüyor.