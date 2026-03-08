  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Tahran'da kan verme merkezlerinde yoğunluk oluştu

Tahran'da kan verme merkezlerinde yoğunluk oluştu

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sürerken Tahran’da vatandaşlar yaralılar için kan bağışında bulunmak üzere Kan Verme Merkezi’nde uzun kuyruklar oluşturdu.

İranlılar, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında yaralananlara kan vermek için Tahran Kan Verme Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

AA ekibi, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları devam ederken Tahran'da kentin en büyük kan verme merkezinde kan vermek için sıra bekleyen İran vatandaşlarını görüntüledi.

Kan vermeye gelen serbest meslek sahibi Muhammed Müslimi, elinden geldiğince ülkesine yardımcı olmak istediğini belirterek, "Savaş durumunda ihtiyaç duyulduğunda birbirimize yardım etmeliyiz. İran hiçbir zaman yenilgiyi kabul etmez. Şu an biz vatandaşların elinden anca bu geldiği için gelip kan veriyoruz." dedi.

Sağlık personeli olduğunu ve yapılan çağrılar üzerine kan vermeye geldiğini söyleyen Şehriyar Azari ise verecekleri kanın başkalarının hayatını kurtarabileceğini anlatarak, "Ülkenin birçok yerinde yaralı olan vatandaşlarımız bizim vereceğimiz kanlar sayesinde hayatta kalabilir." ifadesini kullandı.

Azari, halkın kan vererek bu savaş karşısında kendilerince ülkelerine katkı sunduklarını söyleyerek, "İran halkı her koşulda birbirinin yanındadır." diye konuştu.

Tahran Kan Verme Merkezi yetkilisi Meryem Ehtarizade de "Halk savaşın başlangıcından bu yana kan vermeye geliyor. Müracaatlar günbegün artıyor." dedi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

