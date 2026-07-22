Tahran’da hava savunma sistemleri devreye girdi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran basını, ABD’nin İran’a yönelik yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından başkent Tahran’da hava savunma sistemlerinin devreye alındığını bildirdi. Bölgede askeri hareketliliğin arttığı aktarılırken, gelişmenin ABD-İran hattındaki gerilimi daha da yükselttiği belirtildi.
ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını sürdürdüğünü açıklamasının ardından İran’ın başkenti Tahran’dan yeni haberler geldi.
İran basınında yer alan bilgilere göre, başkentte hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.
TAHRAN’DA GÜVENLİK HAREKETLİLİĞİ
Hava savunma sistemlerinin devreye girmesiyle birlikte Tahran’da güvenlik alarmının yükseldiği bildirildi.
Sistemlerin hangi tehdide karşı aktif edildiğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
SALDIRI DALGASI SONRASI KRİTİK GELİŞME
İran basınına yansıyan gelişme, ABD’nin yeni saldırı dalgası açıklamasının hemen ardından geldi.
Başkent Tahran’da hava savunmasının devreye alınması, savaşın merkez kentlere yayılabileceği endişelerini artırdı.
ABD-İRAN GERİLİMİ TIRMANIYOR
Son gelişmeyle birlikte İran genelinde askeri teyakkuzun daha da arttığı değerlendiriliyor.
Tahran’da hava savunma sistemlerinin çalıştırılması, ABD-İran hattındaki çatışmanın kritik bir aşamaya geldiğini gösteren yeni işaretlerden biri olarak öne çıktı.