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Dünya Tahran'da gizemli patlama iddiası
Dünya

Tahran'da gizemli patlama iddiası

İsrailli özel bir istihbarat firması Tahran yakınlarındaki İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait bir üstte patalama meydana geldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 22:41:00 -
Tahran'da gizemli patlama iddiası

ImageSat International isimli özel güvenlik firmasından yapılan yazılı açıklamada, Tahran'ın batısında "gizemli bir patlama" yaşandığı iddia edildi.

Açıklamada, söz konusu patlamanın Devrim Muhafızları'na ait "gizli füze üssü" olduğu savunulan bir binada yaşandığı öne sürüldü.

Söz konusu binaya ait olduğu söylenen 22 Eylül ve 27 Eylül'de alınmış iki ayrı fotoğrafı paylaşıldı.

İkinci fotoğrafta söz konusu binanın bir kısmında ağır hasar olduğu görülüyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, 26 Eylül'de Tahran'ın batısındaki bir araştırma merkezinde çıkan yangında yaralanan iki üyesinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

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