Dünya Tahran'da askeri tesiste korkutan alevler! Askeri bölgedeki atölye küle döndü
Dünya

Tahran'da askeri tesiste korkutan alevler! Askeri bölgedeki atölye küle döndü

İran’ın başkenti Tahran’da stratejik öneme sahip bir askeri bölge içerisinde bulunan marangoz atölyesinde bugün akşam saatlerinde büyük bir yangın paniği yaşandı. Kısa sürede büyüyen alevler, tesisin üzerini siyah dumanlarla kaplarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve askeri kurtarma ekibi sevk edildi.

Kuddusi Caddesi’ndeki askeri tesis içerisinde bulunan 300 metrekarelik marangoz atölyesinde elektrik kontağı nedeniyle yangın meydana geldi. Tahran İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Celal Maleki konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu akşam saat 19.00 sıralarında Kuddusi Caddesi’nde bulunan bir marangoz atölyesinde yangın çıktı. Yangın, atölyenin atık bölümünde meydana geldi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.

 

PATLAMA SESİ İDDİASI

Öte yandan sanal medyada paylaşılan görüntülerde alevlerin ve yoğun dumanın yükseldiği görülürken, görgü tanıkları yangın öncesinde bölgede şiddetli bir patlama sesi duyulduğunu iddia etti.

