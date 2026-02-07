  • İSTANBUL
Avrupa'dan Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Avrupa'dan Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın petrol ihracatına denizcilik hizmetleri yasağını içeren ve bankaları, kripto işlemleri ve petrol taşıyan gölge filoyu hedef alan yeni yaptırım paketi hazırladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya yönelik hazırladıkları 20. yaptırım paketinin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Yeni yaptırım paketi, enerji, finansal hizmetler ve ticareti kapsıyor." ifadesini kullanan von der Leyen, "Enerji konusunda, Rus ham petrolü için tam bir denizcilik hizmetleri yasağı getiriyoruz. Bu, Rusya'nın enerji gelirlerini daha da azaltacak ve petrolü için alıcı bulmayı daha da zorlaştıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Foto - Avrupa'dan Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı

Von der Leyen, Rusya'nın petrol taşıyan gölge filosunda yer aldığı belirlenen 43 gemiyi daha listeleyeceklerini belirterek, böylece yaptırıma tabi gölge filodaki gemi sayısının 640 olacağını anlattı. Rusya'nın gölge filo için kullanılacak tankerleri satın almasını da zorlaştıracaklarına işaret eden von der Leyen, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankerleri ve buz kırıcılar için bakım ve diğer hizmetlerin sağlanmasına yönelik kapsamlı yasaklar getireceklerini ifade etti. Von der Leyen, Rusya'nın bankacılık sistemini ve alternatif ödeme kanalları oluşturma yeteneğini daha da kısıtlamak için yeni önlemler alacaklarına dikkati çekti.

Foto - Avrupa'dan Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı

Rusya'daki 20 bölgesel bankayı da yaptırım listesine alacaklarını anlatan von der Leyen, "Kripto para birimlerine, bunların alım satımını yapan şirketlere ve kripto ticaretini mümkün kılan platformlara karşı önlemler alarak yaptırımlardan kaçınma yolunu kapatacağız." dedi. Von der Leyen, yaptırım uygulanan malların yasa dışı ticaretini kolaylaştıran üçüncü ülkelerdeki çeşitli bankaları da hedef alacaklarını belirterek, Rusya'ya ihracat kısıtlamalarını sıkılaştıracaklarını, kauçuk, traktör ve siber güvenlik hizmetleri ile yeni metaller, kimyasallar ve kritik minerallere yasak getireceklerini bildirdi. Yaptırımların delinmesini önlemeye kararlı olduklarına işaret eden von der Leyen, yaptırımlardan kaçınmayı önleme aracını ilk defa devreye sokarak Rusya'ya yeniden ihraç edilme riskinin yüksek olduğu bölgelere her türlü bilgisayarlı sayısal kontrol makineleri ve radyoların ihracatını yasaklayacaklarını kaydetti.

Foto - Avrupa'dan Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı

Von der Leyen, "Üye ülkeleri bu yeni yaptırımları hızla onaylamaya çağırıyorum. Bu yaptırımları onaylamak savaşın 4. yıl dönümü öncesinde güçlü bir sinyal gönderecektir." değerlendirmesinde bulundu. Son yaptırımlarla, Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasının yerine, sigorta, teknik destek gibi çeşitli denizcilik hizmetlerine tam yasak getirilmesi söz konusu olacak.

Foto - Avrupa'dan Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı

YENİ YAPTIRIMLAR İÇİN AB ÜLKELERİNİN OY BİRLİĞİ GEREKİYOR AB, şimdiye kadar savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik 19 yaptırım paketini hayata geçirdi. Bu çerçevede Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünlerle altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulanıyor. Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye gönderilmesine yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında bulunuyor. AB'nin yaptırım listesinde 2 bin 500’den fazla kişi ve kurum yer alıyor.

