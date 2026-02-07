Avrupa'dan Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı

YENİ YAPTIRIMLAR İÇİN AB ÜLKELERİNİN OY BİRLİĞİ GEREKİYOR AB, şimdiye kadar savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik 19 yaptırım paketini hayata geçirdi. Bu çerçevede Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünlerle altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulanıyor. Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye gönderilmesine yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında bulunuyor. AB'nin yaptırım listesinde 2 bin 500’den fazla kişi ve kurum yer alıyor.