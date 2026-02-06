  • İSTANBUL
Ürdün Kralı İstanbul'a geliyor
Gündem

Ürdün Kralı İstanbul'a geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ürdün Kralı II. Abdullah'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu. İstanbul’da gerçekleşecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrarın sağlanmasına yönelik atılacak adımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ve Mısır temaslarının ardından yarın da Ürdün lideriyle bir görüşme gerçekleştirecek.

Ürdün Kralı II. Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye gelecek.

Gelişmeye ilişkin X hesabından bir paylaşım yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Ziyaret çerçevesinde İstanbul’da gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacaktır" ifadelerini kullandı.

 

Israile /ingilize kuklaligi burakmadan Allaha/islama teslimiyet ve kulluk edilemez

Leyl....

Buyrun en büyük Munafiklardan biri.. Gazza'ya kapilarini kapatan.. Hain, Sionist isbirlikci. Reis Bey bir sorun bakalim Uzanlar'a neden Ürdun passportu verilmii$.. Uzanlar devleti dolandurdi.. Nedhala interpol tutup getirmiyor. Bir adi suclu bile kirmizi bulten cikinca yakalaniyor da!..
