Ürdün Kralı İstanbul'a geliyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ürdün Kralı II. Abdullah'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu. İstanbul’da gerçekleşecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrarın sağlanmasına yönelik atılacak adımlar ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ve Mısır temaslarının ardından yarın da Ürdün lideriyle bir görüşme gerçekleştirecek.
Ürdün Kralı II. Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye gelecek.
Gelişmeye ilişkin X hesabından bir paylaşım yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Ziyaret çerçevesinde İstanbul’da gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacaktır" ifadelerini kullandı.