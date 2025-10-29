  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Tahran Siyonist’e 170 milyon dolar ceza kesti

Tahran, Nisan 2024’te el konulan ticari gemi üzerinden Ofer’e ağır suçlama: “Soykırımcı milyardere 170 milyon dolarlık ceza!”

İran yargı kurumu sözcüsü Asgar Cihangir, gemiyle ilgili davanın mahkemeye sevk edildiğini ve Ofer’e terörü finanse etmekle suç yöneltilerek 170 milyon dolarlık ceza talep edildiğini duyurdu.

 

Cihangir, “Portekiz’de kayıtlı ve bir ada bayrağı taşıyan bu gemi, geçtiğimiz yıl İran kara sularına girdi ve Devrim Muhafızları donanması tarafından Hürmüz Boğazı’nda durduruldu. Uluslararası düzenlemelere uymadığı ve yetkili makamlara yanıt vermediği için gemiye el konuldu” dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre Cihangir, “İran’ın deniz bölgeleri yasasına göre, bu gemi ülke ve bölge güvenliği ile huzurunu ihlal etmektedir” ifadelerini kullandı.

Ayrıca yargı makamlarının halen bu olayı araştırdığını belirtti.

