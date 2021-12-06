Tahran Orucoğlu Brüksel’de yapılacak zirveyi Akit için yorumladı! “Zengezur koridoruna Batı kayıtsız kalamaz”

Yeni Akit Ankara

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 15 Aralık'ta Brüksel'deki Doğu Ortaklığı zirvesinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşecek. Brüksel Zirvesi’ne ilişkin öngörülerini Akit ile paylaşan Azerbaycanlı siyasi yorumcu Tahran Oruçoğlu, “Brüksel toplantısı, Soçi toplantısının devamı olabilir. Özellikle Zengezur koridorunda sonuç almayı umuyoruz. Bu koridor Batı'nın da çıkarınadır. Coğrafi konum o kadar önemlidir ki Batı, Zengazur koridoruna kayıtsız kalamaz. Burada İran faktörü var. İnsani konulara da özel önem verilecektir. Mayınlı alanların tam haritalarının Azerbaycan'a sağlanması bekleniyor. Genel olarak Brüksel toplantısı, Avrupa Birliği'nin Azerbaycan ve Ermenistan konusundaki tutumunu tam olarak anlamamıza yardımcı olacaktır” dedi.

Soçi görüşmesinin ardından iki lider Brüksel'de hangi kararları alacak?

Tahran Orucoğlu şöyle devam etti: “Rusya'nın arabuluculuğunu yaptığı ve Federasyon Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı üçlü toplantı, verimliliğiyle anıldı. Elbette alınan kararlar masada kalmamalı. Yakın zamanda bazı bölgelerin mayın haritalarını elde edebildik. Başbakan Yardımcılarının katılımıyla toplantılar devam edecek. Gerçek şu ki kazanan ülke Azerbaycan istediğini elde ediyor. Bazı sorunları tamamen çözmek zaman alır. Yakın gelecekte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin tamamen normalleştiğini görebiliriz. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Soçi toplantısında verdiği mesajı hatırlamak yeterli. Önümüzdeki yıl için tüm iletişimlerin açılacağı mesajı verildi. Bu Azerbaycan'ın politikasıdır ve siyasi çizgi başarıyla devam etmektedir. Ermenistan'daki durum iç açıcı olmayabilir. Paşinyan'ın birkaç cephede savaştığını hepimiz biliyoruz. Ermenistan içindeki intikamcı güçler daha aktif hale gelecek. Şimdi Paşinyan yeni bir sorumluluk üstlenmeli ve Ermenistan'ın kaderine karar vermeli. Brüksel'deki görüşmede yine Ermenistan'da mitinglere tanık olabiliriz. Ama değişmeyen gerçek, sonuçların Azerbaycan lehine olacağıdır. Aslında Ermenistan hiçbir şey kaybetmez. Sadece uyanmaları gerekiyor”