Tahran Belediyesi çalışanlarından 494 kişi Kovid-19'a yakalandı

İSTANBUL (AA) - Tahran Belediye Meclisi Sağlık Komitesi Başkanı Nahid Hudakerimi, belediye çalışanlarından 494 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını bildirdi.

Fars Haber Ajansı'na konuşan Hudakerimi, "Kovid-19'un ülkede görülmesinden bu yana Tahran Belediyesi'nde çalışan 494 kişide yapılan test sonucu pozitif çıktı." dedi.

Belediye çalışanlarından en çok vakanın 17 ve 11'inci bölgelerde tespit edildiğini belirten Hudakerimi, "Virüs daha çok halkla yüz yüze iletişim halinde olan idari bölüm çalışanlarında gözleniyor. Bu kişilerin birçoğunun ailesi de söz konusu hastalığa yakalandı." ifadelerini kullandı.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da dün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybı 6 bin 937'ye, vaka sayısı 118 bin 392'ye ulaştı.