Geriye sadece fotoğrafları kaldı: Apple beklenen modeli iptal etti

Apple’ın gelecekteki ürün gamında önemli değişikliklere gittiği belirtiliyor. Teknoloji dünyasında merakla beklenen Apple katlanabilir MacBook iptal kararı, sektör analistleri tarafından paylaşılan yeni raporlarla gündeme geldi.

Omdia’nın araştırmasına göre, şirket 16.1 ile 18 inç arasında olması planlanan büyük ekranlı katlanabilir cihaz geliştirme sürecini durdurdu. Bu cihazın daha önce 2026 üretim takviminden saptığı ve genellikle büyük ekranlı bir iPad olarak değerlendirildiği biliniyordu.

YENİ MACBOOK STRATEJİSİ VE DEĞİŞEN PLANLAR

Apple, katlanabilir modelin yanı sıra 14.4 ile 16.1 inç boyutlarında olması beklenen OLED ekranlı MacBook Pro planlarını da rafa kaldırdı. Bu ürünün, standart MacBook Pro boyutları ile katlanabilir cihaz arasında bir konumda yer alması hedefleniyordu.

Söz konusu iki ürün hattının iptal edilmesiyle birlikte, 14.3 ile 16.3 inç arasındaki ekran boyutu aralığı MacBook Pro serisine özel kalmaya devam edecek. Şirketin genel OLED ekran stratejisi ise değişmedi; sadece hangi ürünlerin bu teknolojiyi kullanacağı ve hangi OLED türlerinin tercih edileceği yeniden düzenlendi.

Bu stratejik değişiklik, Apple’ın 2026 ve 2027 yıllarına ait ürün yol haritasındaki güncellemelerle uyumlu bir seyir izliyor. Yeniden şekillendirilen planlar kapsamında, 13.8 inçlik yeni bir MacBook modelinin geliştirildiği ifade ediliyor.

Bu yeni cihaz, LCD ekranlı MacBook Air ile OLED ekranlı MacBook Pro arasında konumlandırılacak. Modelin, LTPO+ arka panel, ekran altı kamera ve renk filtresi kapsülleme teknolojisi gibi yeni nesil OLED özelliklerine sahip olması bekleniyor.

MACBOOK ULTRA VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Yeni 13.8 inçlik modelin, iptal edilen 14.4 ile 16.1 inçlik OLED MacBook Pro’nun boşluğunu doldurması amaçlanıyor. Bu cihaz, Pro serisinin üzerinde değil, altında bir konumda yer alacak.

MacBook Ultra olarak da adlandırılan 14.3 ve 16.3 inçlik OLED MacBook Pro modellerinin ise 2026’nın ikinci yarısında veya 2027’nin başlarında duyurulması bekleniyor. Omdia, yüksek performanslı OLED versiyonlar piyasaya sürüldüğünde mevcut mini-LED MacBook Pro modellerinin satıştan kaldırılmayacağını vurguladı.

İki farklı ekran teknolojisinin birkaç yıl boyunca paralel olarak satılacağı öngörülüyor. Mini-LED versiyonların en az 2028 yılına kadar ürün gamında kalması muhtemel görünüyor.