Bu maç gündem olmaya aday: Italiano yarın büyük sınav verecek
Beşiktaş'ta gözler yarın Kadıköy'de oynanacak derbiye çevrilmiş durumda...
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Beşiktaş'ta gözler yarın Kadıköy'de oynanacak derbiye çevrilmiş durumda...
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Süper Lig'de 2 galibiyet, 1 yenilgi ile haftaya 6 puanla 3. sırada girdi. Ligde geçen hafta Arca Çorum FK'yi 6-2 yenen Beşiktaş, derbiden 3 puanla ayrılarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano, Türkiye kariyerindeki ilk derbi sınavını verecek. Beşiktaş ile sezona üst üste galibiyetlerle başlayan Italiano, Fenerbahçe karşısında 3 puana ulaşarak ilk derbisini kazanmanın hesaplarını yapıyor.
Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, ligde geçen hafta oynanan Çorum FK maçında 3 golle yıldızlaştı.
Siyah-beyazlı kariyerindeki ilk gollerini Karadeniz ekibine atan Vlahovic, yaptığı hat-trick ile galibiyette ön plana çıkan isim oldu.
26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe derbisinde de Vincenzo Italiano'nun en gol yollarındaki en büyük kozu durumunda.
Beşiktaş, Fenerbahçe ile geçen sezon oynadığı 3 derbide 1 galibiyet aldı.
Siyah-beyazlı takım, ligin ilk yarısında evinde 3-2, ikinci devrede ise deplasmanda 1-0 kaybetti. İki takımın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki randevusunda ise Beşiktaş, deplasmanda rakibini 2-1 yendi.
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