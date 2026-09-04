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Bu maç gündem olmaya aday: Italiano yarın büyük sınav verecek

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Bu maç gündem olmaya aday: Italiano yarın büyük sınav verecek

Beşiktaş'ta gözler yarın Kadıköy'de oynanacak derbiye çevrilmiş durumda...

#1
Foto - Bu maç gündem olmaya aday: Italiano yarın büyük sınav verecek

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

#2
Foto - Bu maç gündem olmaya aday: Italiano yarın büyük sınav verecek

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

#3
Foto - Bu maç gündem olmaya aday: Italiano yarın büyük sınav verecek

Siyah-beyazlı futbol takımı, Süper Lig'de 2 galibiyet, 1 yenilgi ile haftaya 6 puanla 3. sırada girdi. Ligde geçen hafta Arca Çorum FK'yi 6-2 yenen Beşiktaş, derbiden 3 puanla ayrılarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

#4
Foto - Bu maç gündem olmaya aday: Italiano yarın büyük sınav verecek

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano, Türkiye kariyerindeki ilk derbi sınavını verecek. Beşiktaş ile sezona üst üste galibiyetlerle başlayan Italiano, Fenerbahçe karşısında 3 puana ulaşarak ilk derbisini kazanmanın hesaplarını yapıyor.

#5
Foto - Bu maç gündem olmaya aday: Italiano yarın büyük sınav verecek

Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, ligde geçen hafta oynanan Çorum FK maçında 3 golle yıldızlaştı.

#6
Foto - Bu maç gündem olmaya aday: Italiano yarın büyük sınav verecek

Siyah-beyazlı kariyerindeki ilk gollerini Karadeniz ekibine atan Vlahovic, yaptığı hat-trick ile galibiyette ön plana çıkan isim oldu.

#7
Foto - Bu maç gündem olmaya aday: Italiano yarın büyük sınav verecek

26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe derbisinde de Vincenzo Italiano'nun en gol yollarındaki en büyük kozu durumunda.

#8
Foto - Bu maç gündem olmaya aday: Italiano yarın büyük sınav verecek

Beşiktaş, Fenerbahçe ile geçen sezon oynadığı 3 derbide 1 galibiyet aldı.

#9
Foto - Bu maç gündem olmaya aday: Italiano yarın büyük sınav verecek

Siyah-beyazlı takım, ligin ilk yarısında evinde 3-2, ikinci devrede ise deplasmanda 1-0 kaybetti. İki takımın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki randevusunda ise Beşiktaş, deplasmanda rakibini 2-1 yendi.

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