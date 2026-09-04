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Kültür - Sanat Depremde hasar görünce restore edilmişti Tarihi camide 3,5 yıl sonra ilk Cuma namazı
Kültür - Sanat

Depremde hasar görünce restore edilmişti Tarihi camide 3,5 yıl sonra ilk Cuma namazı

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Depremde hasar görünce restore edilmişti Tarihi camide 3,5 yıl sonra ilk Cuma namazı

6 Şubat 2023’teki asrın felaketinde ağır hasar gören Musalla Camii, cemaatine kavuştu. Adıyaman’da restore edildikten sonra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla önceki gün açılışı gerçekleştirilen camide, 3,5 yıl sonra ilk cuma namazı eda edildi.

Adıyaman’da, 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar gören tarihi Musalla Camii, restorasyonun ardından yeniden ibadete açıldı. Yaklaşık 3,5 yıl sonra kapılarını cemaate açan camide, deprem sonrası ilk cuma namazı kılındı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde minaresi yıkılan, kubbesi ve son cemaat mahalleri zarar gören tarihi Musalla Camii, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla önceki gün açılışı gerçekleştirilen camide, bugün ilk cuma namazı eda edildi.

SELÇUKLU DÖNEMİNDE İNŞA EDİLDİ

Tarihi yapının mimari özellikleri nedeniyle kaynaklarda 17. yüzyılda inşa edildiği belirtilirken, caminin Selçuklu Dönemi’nde Anadolu’da yapılan ilk mescitlerden biri olduğu rivayet ediliyor. 1938 ile 1972 yılları arasında kapalı cezaevi olarak kullanılan Musalla Camii, 6 Şubat depremlerinde meydana gelen hasarın ardından ibadete kapatılmıştı.

3,5 YIL SONRA İLK CUMA

Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden ibadete açılan camide vatandaşlar saf tuttu. Cuma hutbesini Adıyaman Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı verirken, namaz da Şavlı tarafından kıldırıldı. Yıllar sonra tarihi camide yeniden namaz kılmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, caminin restorasyonunda emeği geçen yetkililere teşekkür etti.

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