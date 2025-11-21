  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Dünya Tahran alarm veriyor: İran başkentini taşımaya hazırlanıyor
Dünya

Tahran alarm veriyor: İran başkentini taşımaya hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tahran alarm veriyor: İran başkentini taşımaya hazırlanıyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran’ın aşırı nüfus, kuraklık ve derinleşen su krizi nedeniyle artık başkent olmaya uygun olmadığını söyledi. Artan ekolojik baskıların insani felakete yol açabileceğini vurgulayarak başkentin taşınmasının kaçınılmaz hale geldiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin başkentini Tahran'dan başka bir yere taşımaları gerektiğini belirtti.

Yoğun nüfus ve derinleşen su krizi nedeniyle başkenti Tahran'dan taşımak zorunda olduklarını söyleyen Pezeşkiyan, 2025 yılında başkentin aldığı yağışın son yüzyılın en düşük seviyesinde olduğuna dikkat çekti.
Ciddi ekolojik baskıların Tahran'ın başkent olarak sürdürülebilirliğini zedelediğini kaydeden Pezeşkiyan, "Bugünün gerçeği, artık başka seçeneğimizin olmadığı, başkenti taşımanın bir zorunluluk olduğudur" dedi.

Pezeşkiyan, bu adımın atılmaması halinde, artan nüfus ve yapılaşmayla birlikte Tahran'da insani bir felakete yol açılabileceği uyarısında bulundu.
Mart ayında İran yönetimi, Razavi Horasan, Yezd, İsfahan ve Tahran olmak üzere dört eyalette aynı anda ciddi bir krizle karşı karşıya kaldı. Bunun nedeni, yıllardır süren kuraklıktı.
İran hükümetinin bu bölgelerde karşılaştığı temel sorun, nehirlerin, bataklıkların ve rezervuarların kuruması ve barajların verimliliğinin azalmasıdır.

İran, 60 yılın en şiddetli kuraklığıyla mücadele ediyor: Çareyi yapay yağmurda buldu
İran, 60 yılın en şiddetli kuraklığıyla mücadele ediyor: Çareyi yapay yağmurda buldu

Dünya

İran, 60 yılın en şiddetli kuraklığıyla mücadele ediyor: Çareyi yapay yağmurda buldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23