Tahminlerini yeniledi! IEA, petrolde arz ve talep patladı diyerek sürpriz gelişmeyi duyurdu! Bereket fışkırıyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), önümüzdeki yıl için petrol talebi artış tahminini günde 20 bin varil düşürerek 980.000 varil/güne indirdi.

Uluslararası Enerji Ajansı - IEA 2025 yılı için petrol talep tahminini düşürürken, arz tahminini yükseltti. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde cari on yıl içinde büyük bir bolluk yaşanacağı beklentileri güçlenecek. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) yayınladığı aylık petrol raporunda, daha önce günde 1 milyon varil olan 2025 yılı petrol talebi artış tahminini günde 980.000 varile indirdi ve toplam talebi günde ortalama 104 milyon varil olarak gördüğünü açıkladı. BU YIL TALEBİN GÜNDE 970 BİN VARİL ARTMASI BEKLENİYORIEA, son aylık raporunda, OECD ülkelerindeki talebin, endüstrinin enerji verimliliği önlemlerini benimsemesi ve elektrikli araçların yaygınlaştırılması nedeniyle yapısal bir düşüşle karşı karşıya olduğunu ve büyük merkez bankalarının faiz oranlarını düşürmeye başlamasına rağmen ekonomik büyümenin zayıf kaldığını belirtti. Bu yıl talebin, gelişmekte olan ülkelerin etkisiyle, bir önceki tahmin olan günde 960.000 varilin biraz üzerinde, günde 970.000 varil artması bekleniyor. Toplam talebin günde ortalama 103.1 milyon varile ulaşacağı tahmin ediliyor. IEA, ikinci çeyrekte büyümenin yavaşlayarak günde 710,000 varile gerilediğini ve bunun son bir yılın en düşük çeyrek artışı olduğunu belirtti. OPEC VE IEA TAHMİNLERİ ARASINDAKİ FARK AÇILIYORIEA'nın ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) tahminleri arasındaki fark, OPEC’in açıkladığı raporda küresel petrol talebinin bu yıl günde 2,2 milyon varil ve 2025'te günde 1,8 milyon varil artacağını tahmin etmesiyle daha da açıldı. ARZDA ARTIŞ ÖNGÖRÜLÜYORToplam petrol arzının bu yıl günde ortalama 103 milyon varil, 2025 yılında ise 104,8 milyon varil olacağı tahmin ediliyor ki bu rakamlar IEA'nın önceki tahminleri olan sırasıyla günde 102,9 milyon varil ve 104,7 milyon varilden daha yüksek. Ajans, OPEC+ dışı ülkelerin küresel arzı yönlendirmeye devam edeceğini ve üretimin 2024 yılında günde 1,5 milyon varil, 2025 yılında ise günde 1,8 milyon varil artmasının beklendiğini belirtti. IEA, OPEC+ için arz tahminini, ittifakın Haziran ayında piyasalara sunulan bir yol haritasında belirtildiği gibi gönüllü üretim kısıtlamalarının bir kısmını gevşeteceğini doğruladığında ayarlayacağını kaydetti. Kartel ve müttefikleri, günde 2,2 milyon varillik gönüllü kısıtlamaları Eylül ayı sonuna kadar uzatmayı kabul etti.

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