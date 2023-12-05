Tahmini kesinleşmiş Meteoroloji'den güncel hava durumu tahmini: Tahminleriyle ilgili şok detayı açıkladı!

Meteoroloji güncel hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre 24 ilde sağanak ve kar yağışı bekleniyor. İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini sosyal medyadan duyurdu.

Yedi günlük tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, "(6 - 12 Aralık 2023)

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren batı bölgelerde azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor." denildi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde yağış olacağı tahmin ediliyor.

Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Bingöl ve Muş çevreleri ile Siirt'in batısında da kuvvetli ve çok kuvvetli yağmur ve sağanak öngörülüyor.

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Van'ın güneyi, Hakkari'nin kuzeyi, Bingöl'ün yüksek ve dağlık kesimlerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur, yer yer yoğun kar bekleniyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı alması beklenen yüksek ve dağlık kesimlerde don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın beklenen yağışların Ardahan ve Kars çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Erzurum çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak kuvvetli yağışların zamanla gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar, yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması öngörülüyor.

YARIN SABAHA KADAR SÜRECEK

Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Tunceli çevreleri ile Kahramanmaraş'ın doğusunda (Elbistan, Nurhak, Çağlayancerit, Pazarcık) sağanak tahmin ediliyor.

Bu yağışların akşam saatlerinden itibaren yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli, gece ve sabah saatlerinde Malatya'nın dağlık ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Tunceli'nin yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

EGE'YE DE UYARI GELDİ

Ayrıca İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Çanakkale'nin Ege kıyıları ve Edremit Körfezi'nde yarın sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.