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Medya Tahmazoğlu’ndan Akit’e ziyaret! Kente 4 eser daha geliyor!
Medya

Tahmazoğlu’ndan Akit’e ziyaret! Kente 4 eser daha geliyor!

Yeniakit Publisher
2023-12-06 12:38:00 -
Tahmazoğlu’ndan Akit’e ziyaret! Kente 4 eser daha geliyor!

Gaziantep’in en kalabalık ilçesi Şahinbey’in Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Akit Medya’yı ziyaret etti. Tahmazoğlu, ziyarette Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’yla sohbet etti, projelerini sıraladı. Başkan, tüm projelerini belediyenin kaynaklarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. Tahmazoğlu, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yılının kutlanacağı 25 Aralık’ta kente 4 eserin kazandırılacağını aktardı. Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu’nun da hazır bulunduğu ziyarette, Tahmazoğlu, Şahinbey’e 40 bin metrekarelik millet kütüphanesini hizmete sunacaklarını müjdeledi.

EBUBEKİR BİLGİN  İSTANBUL

Gaziantep’in en büyük ilçesi Şahinbey’in Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Akit Medya’yı ziyaret etti. Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’yla sohbet eden Mehmet Tahmazoğlu, projelerini sıraladı. Tüm projelerini belediyenin kaynaklarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Tahmazoğlu, şunları dile getirdi: “Sayın Cumhurbaşkanımız da ‘Bu kadar parayı nereden buluyorsunuz’ diye sormuştu. Göreve geldiğimiz günden beri kaynak üretiyoruz. Belediyede asla israf etmiyoruz. Paramızda bereket var. Faizden kaçınıyoruz, kredi kullanmıyoruz. Lüzumsuz 1 lira bile harcamıyoruz. İşlerimizi peşin
parayla yapıyoruz. Başkasının 2 liraya yaptığı işi biz 1 liraya yapıyoruz. Az parayla çok iş yapıyoruz. Mesela hak edişleri gününde ödemeyip zamana yayarsanız müteahhitler de ihalede ona göre teklif veriyor. Şahinbey büyüyor. Yeni mahalleler kurduk, kuruyoruz. Bu mahallelerde yüz binlerce insan yaşıyor.” Mehmet Tahmazoğlu, Akit Medya Grubu’na ziyaretinde Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yılının kutlanacağı 25 Aralık’ta kente 4 eserin kazandırılacağını da aktardı. Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu’nun da hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Tahmazoğlu, Şahinbey’e 40 bin metrekarelik millet kütüphanesini hizmete sunacaklarını da müjdeledi.

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