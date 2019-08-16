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Tahmazoğlu, park çalışmalarını inceledi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mavikent Mahallesi’ne yapılan 13.

16 Ağustos 2019 Cuma 10:58
Tahmazoğlu, park çalışmalarını inceledi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mavikent Mahallesi’ne yapılan 13. parkın çalışmalarını yerinde inceledi.


Vatandaşların yaşanılabilir alanlara sahip olması için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekleyen Şahinbey Belediyesi, Mavikent Mahallesi’ne yeni bir park yapıyor. Şehrin ve ilçenin yeşil alan miktarını yaptığı parklarla artıran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mavikent 5. etapta yapılan çevre düzenlemesini ve yeni park çalışmasını ekibiyle birlikte yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.



Mavikent’e 13’üncü park


Şahinbey Belediyesi, Mavikent Mahallesi’ne 13’üncü park çalışmasına başladı. Mavikent 5. etaba 25 bin metre kara alan üzerine yapılan parkın içerisine çocuk oyun alanlarının yanı sıra bir tane de halı saha yapılacak.



"Mavikent Mahallesi evladımız gibi"


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mavikent Mahallesi’nin hızla büyüdüğünü ve mahalledeki park çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, “Mavikent Mahallemiz bizim dönemimizde kuruldu ve burası bizim evladımız gibi. Mavikent Mahallesi hızla gelişiyor ve nüfusu şuanda 25 bini aşmış durumda. Kendi içerisindeki konutları, sanayi sitesi, okulları, çarsı, parkları, camisi ve sosyal donatı alanlarıyla tam bir yaşam alanı. Modern bir mahallede ne olması gerekiyorsa hepsini Mavikent Mahallemize yapıyoruz. Mavikent 5. etapta yol çalışmalarımız ve 25 bin metre kare alan üzerine yapılan park çalışmamız devam ediyor. Aynı zamanda Mavikent 5. etap konutlarına hak sahipleri vatandaşlarımız taşınmaya başladılar. Baktığınız da geniş yollarıyla, parklarıyla ve sosyal donatılarıyla burada vatandaşlarımıza rahat bir yaşam alanı sunuyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 10:58
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