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Gündem Tahliyesine karar verilen Altan'ın bu sözleri tekrar gündem oldu
Gündem

Tahliyesine karar verilen Altan'ın bu sözleri tekrar gündem oldu

Tahliyesine karar verilen Ahmet Alan, 15 Temmuz hain darbe girişiminden 1 gün önce, "Türkiye'de gerçekleşmiş askeri darbelerin önünü açan gelişmeler her ne ise Erdoğan bugün aynı kararları vererek teker teker o yolları açıyor" demişti.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 11:05:00 - 2021-04-15 11:12:33

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'ye ilişkin "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan hapis cezasına çarptırılan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkındaki hükmü bozdu.

Her iki sanık hakkındaki hükmü bozan daire, tutuklu sanık Altan'ın, bozma gerekçesi ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

15 Temmuz'dan 1 gün önce darbe mesajı

Altan, 15 Temmuz hain darbe girişiminden yalnızca 1 gün önce Can Erzincan TV'de skandal açıklamalarda bulunmuştu. Söz konusu programda Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın "Erdoğan'ın darbeye giden yolları birer birer geçtiği" savunulmuştu.

Ortaya çıkan diyaloglarda Mehmet Altan, "Türkiye devletinin içinde de muhtemelen bütün bu gelişmeleri dış dünyadan daha fazla belgeleyen izleyen bir başka yapı var. Yani onun ne zaman torbadan yüzünü çıkaracağı, nasıl çıkacağı da belli değil" demişti.

Ahmet Altan da bunu destekleyerek, "Öyle bir anlatıyorlar ki Erdoğan sanki ömrü boyunca burada kalacak. 50 tane AKP'li milletvekili biz Akşener'le parti kuruyoruz dese bütün sistem sarsılıyor. Bu adam sağlam bir zeminde durmuyor. Her an her şeyin değişebileceği ve değiştiğinde bunu çok ciddi hukukla ilgili bir problemin ortasında bırakacak bir ortamda yaşıyor. Türkiye'de gerçekleşmiş askeri darbelerin önünü açan gelişmeler her ne ise Erdoğan bugün aynı kararları vererek teker teker o yolları açıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Yorumlar

selo

buların faşizim genlerinde var normal bol bol atarlar
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dürüst

BU KARARI VERENLERİN , TAHLİYE EDİLENLERDEN HİÇ BİR FARKININ OLMADIĞI ACI BİR GERÇEK.HANİ FETÖ TEMİZLENMİŞTİ.
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