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Yaşam Tahliye olacağını öğrenen sanık sevinçten kalp krizi geçirdi
Yaşam

Tahliye olacağını öğrenen sanık sevinçten kalp krizi geçirdi

Duruşması için tutuklu bulunduğu cezaevinden getirilen sanık, tahliye olacağını öğrenince sevinçten kalp krizi geçirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 16:40:00 -
Tahliye olacağını öğrenen sanık sevinçten kalp krizi geçirdi

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanık A.S. (52) duruşma esnasında tahliye olacağını öğrenince sevinçten kalp krizi geçirdi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan A.S.'nin bugün görülen duruşması için tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. A.S. yargılandığı davada tahliye oldu. A.S. tahliye olduğu öğrenince sevinçten kalp krizi geçirdi.

Hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hemen müdahalede bulundu. A.S. mahkeme salonunda yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 

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