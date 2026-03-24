Tahliye kararı çıktı! Yıkım çalışması faciaya dönüyordu
Yaşam

Tahliye kararı çıktı! Yıkım çalışması faciaya dönüyordu

DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul Küçükçekmece’de kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yıkım sırasında bitişikteki apartmanın dairesi zarar gördü, bina tahliye edildi.

İstanbul Küçükçekmece’de yıkım sırasında yaşanan kontrolsüz müdahale, yan binadaki daireyi kullanılmaz hale getirdi.

 

Olay İnönü Mahallesi Tolga Caddesinde bulunan bir binada meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamındaki binanın yıkımına başlandı. Bu sırada iş makinesi, binanın bitişiğindeki 5 katlı apartmanın en üst katında bulunan dairenin duvarlarına zarar verdi. İş makinesinin müdahalesi sırasında yıkılan tuğlalar dairenin yatak odasına doldu; duvarlarda çatlaklar meydana geldi. Ev sahibi Rıfat Akkoca yıkım sırasında duvarlarda ve taşıyıcı kolonda çatlaklar oluştuğunu söyledi. Duvar yıkım firması tarafından onarılırken, duvarlarda oluşan çatlaklar nedeniyle daire sahipleri apartmanı tahliye etti.

 

“Duvar örülse bile yine yıkılacak”

Delinen duvarda kafes bulunduğunu ve kuşlarının kaçtığını söyleyen Rıfat Akkoca, "Dün ben işteydim, annem aradı 'Gel duvar delinmiş kuş kaçtı' diye. Duvarla uğraşırken kuşların bir tanesini yakaladım biri de kayıp. Yatmak için bu odaya geldiğimizde duvardaki çatlakları fark ettik. Saat 23.00 gibi Küçükçekmece Belediyesi zabıta ekiplerini aradım.Z abıta geldi aşağıda bana bilgilendirme yaptılar, yukarıya çıkıp hiç bakmadılar. 'Sabah erken saatte arayın erken gelirler' dediler. İki kere aradım iki kere kayıt yaptırdım; ne arayan var ne soran var. Şu an ev sallanıyor. Duvarın yıkılması sonucu bazanın başı hasar almış. Kuşun bir tanesi kayıp. Kedinin yemesinden korkuyorum. Duvarlar çatlak. Ev sallanıyor. Biz de çıkacağız evden ama duvarın örülmesini bekliyoruz’. Duvar örülse bile yine yıkılacak." diye konuştu.

 

Sade Akkoca, "Bana evde durma dediler, ben de dışarı çıktım. Akşam geldik, evin yarısı yıkık. Yıkımcılara dedim ki 'Kuşumuz var dikkat edin' dedim. Kuşun biri kaçtı, oğlum gece kuşlardan birisini yakaladı. Sabaha kadar da çok mağdur olduk. Şİmdi de duvar örülüyor." dedi.

