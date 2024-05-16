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Gündem Tahliye edilen Gülten Kışanak'ı cezaevi de ıslah etmemiş!
Gündem

Tahliye edilen Gülten Kışanak'ı cezaevi de ıslah etmemiş!

Yeniakit Publisher
2024-05-16 23:02:00 - 2024-05-16 23:10:46

Şehit Yasin Börü'nün de aralarında bulunduğu 46 kişinin ölümüne neden olan 6-8 Ekim olaylarına ilişkin görülen davada tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınan Gülten Kışanak tahliye oldu.

PKK terör örgütünün talimatıyla terör sempatizanlarını sokağa çağırarak şiddet ortamına zemin hazırlayan Selahattin Demirtaş ile sırtını terör örgütlerine yasladığını açıklayan Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 108 sanığın yargılanmasında bugün karar çıktı.

Gülten Kışanak tahliye edildi

Kamuoyunda "Kobani olayları" olarak bilinen 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin görülen davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Gültan Kışanak, tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden tahliye edildi.

Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye olan Kışanak, cezaevi çıkışı açıklamada bulundu.

Cezaevi de akıllandırmamış!

Cezaevinin de ıslah etmediği Kışanak, konuşmasına, 'Sırtımızı YPG'ye yaslıyoruz' diyen Figen Yüksekdağ'ın selamını ileterek başladı.

Kışanak, şehit Yasin Börü'nün de aralarında bulunduğu 46 kişinin ölümüne neden olan Kobani olaylarına ilişkin, "Bizim aslında tahliyeye değil, barışa ve özgürlüğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
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